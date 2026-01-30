Αρτέτα: «Αν ο Φέντερερ και ο Ναδάλ ήταν φίλοι, γιατί όχι εγώ και ο Πεπ;»

Ο τεχνικός της Άρσεναλ αναφέρει πως η φιλία του με τον Γκουαρδιόλα είναι πάνω από τη μάχη του τίτλου – «Θα ήταν κακό παράδειγμα για τον αθλητισμό να μη μιλάμε»