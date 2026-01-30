Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Αρτέτα: «Αν ο Φέντερερ και ο Ναδάλ ήταν φίλοι, γιατί όχι εγώ και ο Πεπ;»
Αρτέτα: «Αν ο Φέντερερ και ο Ναδάλ ήταν φίλοι, γιατί όχι εγώ και ο Πεπ;»
Ο τεχνικός της Άρσεναλ αναφέρει πως η φιλία του με τον Γκουαρδιόλα είναι πάνω από τη μάχη του τίτλου – «Θα ήταν κακό παράδειγμα για τον αθλητισμό να μη μιλάμε»
Ο Μικέλ Αρτέτα δεν θεωρεί ότι το κυνήγι του τίτλου στην Premier League πρέπει να μπει εμπόδιο στην προσωπική του φιλία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σε μια απολαυστική συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (30/1), ο τεχνικός της Άρσεναλ χρησιμοποίησε το κορυφαίο παράδειγμα του παγκόσμιου αθλητισμού για να εξηγήσει πώς ο ανταγωνισμός μπορεί να συνυπάρξει με τον σεβασμό.
Το πρότυπο των "Fedal"
Με τους «Κανονιέρηδες» να βρίσκονται στο +4 από τη Μάντσεστερ Σίτι (με 15 αγωνιστικές να απομένουν), η πίεση αυξάνεται, όμως ο Αρτέτα ήταν σαφής:
«Το μεγαλύτερο μάθημα που μας έχει δώσει ο αθλητισμός ήταν η σχέση του Ράφα Ναδάλ με τον Ρότζερ Φέντερερ. Ήταν δύο από τους κορυφαίους στην ιστορία και έπαιζαν ο ένας εναντίον του άλλου σε τελικούς. Πώς στο καλό, λοιπόν, να μην έχω εξαιρετική σχέση με κάποιον που θαυμάζω;», αναρωτήθηκε ο Ισπανός τεχνικός.
«Μιλάμε, αλλά όχι... συνέχεια»
Ο Αρτέτα, που διετέλεσε βοηθός του Γκουαρδιόλα για τρία χρόνια στη Σίτι, παραδέχτηκε ότι η επικοινωνία τους παραμένει ζωντανή:
«Δεν του μιλάω όσο μιλάω στη γυναίκα μου, αλλά μιλάμε! Θα ήταν κακό παράδειγμα για τον αθλητισμό αν σταματούσαμε να έχουμε σχέσεις επειδή διεκδικούμε το ίδιο τρόπαιο».
Ο προπονητής της Άρσεναλ ξεκαθάρισε πως όλα αλλάζουν τη στιγμή της σέντρας: «Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, εκεί παίζουμε για τη νίκη».
Η μάχη της κορυφής
Η Άρσεναλ οδηγεί την κούρσα της Premier League, προσπαθώντας να σπάσει την κυριαρχία της Σίτι που κατέκτησε τα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα (2023, 2024). Η δήλωση του Αρτέτα έρχεται σε μια στιγμή που οι «δάσκαλος και μαθητής» ετοιμάζονται για την τελική ευθεία της σεζόν, δείχνοντας ότι η «μάχη» των πάγκων μπορεί να έχει και πολιτισμένο πρόσωπο.
Το πρότυπο των "Fedal"
Με τους «Κανονιέρηδες» να βρίσκονται στο +4 από τη Μάντσεστερ Σίτι (με 15 αγωνιστικές να απομένουν), η πίεση αυξάνεται, όμως ο Αρτέτα ήταν σαφής:
«Το μεγαλύτερο μάθημα που μας έχει δώσει ο αθλητισμός ήταν η σχέση του Ράφα Ναδάλ με τον Ρότζερ Φέντερερ. Ήταν δύο από τους κορυφαίους στην ιστορία και έπαιζαν ο ένας εναντίον του άλλου σε τελικούς. Πώς στο καλό, λοιπόν, να μην έχω εξαιρετική σχέση με κάποιον που θαυμάζω;», αναρωτήθηκε ο Ισπανός τεχνικός.
«Μιλάμε, αλλά όχι... συνέχεια»
Ο Αρτέτα, που διετέλεσε βοηθός του Γκουαρδιόλα για τρία χρόνια στη Σίτι, παραδέχτηκε ότι η επικοινωνία τους παραμένει ζωντανή:
«Δεν του μιλάω όσο μιλάω στη γυναίκα μου, αλλά μιλάμε! Θα ήταν κακό παράδειγμα για τον αθλητισμό αν σταματούσαμε να έχουμε σχέσεις επειδή διεκδικούμε το ίδιο τρόπαιο».
Ο προπονητής της Άρσεναλ ξεκαθάρισε πως όλα αλλάζουν τη στιγμή της σέντρας: «Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, εκεί παίζουμε για τη νίκη».
Η μάχη της κορυφής
Η Άρσεναλ οδηγεί την κούρσα της Premier League, προσπαθώντας να σπάσει την κυριαρχία της Σίτι που κατέκτησε τα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα (2023, 2024). Η δήλωση του Αρτέτα έρχεται σε μια στιγμή που οι «δάσκαλος και μαθητής» ετοιμάζονται για την τελική ευθεία της σεζόν, δείχνοντας ότι η «μάχη» των πάγκων μπορεί να έχει και πολιτισμένο πρόσωπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα