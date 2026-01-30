Κωνσταντίνος Καρέτσας: Με γκολ-ποίημα χάρισε τη νίκη στη Γκενγκ κόντρα στη Μάλμε
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Με γκολ-ποίημα χάρισε τη νίκη στη Γκενγκ κόντρα στη Μάλμε

Με το γκολ αυτό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε τη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Μάλμε

Άλλη μια μαγική στιγμή χάρισε το βράδυ της Πέμπτης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Γκενκ στο 2-1 της βελγικής ομάδας επί της Μάλμε.

Το χρονόμετρο έδειχνε το 82ο λεπτό όταν ο Καρέτσας κινήθηκε έξω από την περιοχή και με σουτ «με τη μία» από τη διαγώνια πάσα του συμπαίχτη του, κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Μάλμε.



Το εντυπωσιακό γκολ του 18χρονου Έλληνα προκάλεσε αρκετά σχόλια στο Χ με κάποιους να τον χαρακτηρίζουν «μάγο», άλλους να γράφουν «Θεέ μου», άλλους να λένε ότι θύμισε Μέσι και άλλους να τον καλούν «σταμάτα πια, σταμάτα»

