Κωνσταντίνος Καρέτσας: Με γκολ-ποίημα χάρισε τη νίκη στη Γκενγκ κόντρα στη Μάλμε
Με το γκολ αυτό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε τη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Μάλμε
Άλλη μια μαγική στιγμή χάρισε το βράδυ της Πέμπτης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Γκενκ στο 2-1 της βελγικής ομάδας επί της Μάλμε.
Το χρονόμετρο έδειχνε το 82ο λεπτό όταν ο Καρέτσας κινήθηκε έξω από την περιοχή και με σουτ «με τη μία» από τη διαγώνια πάσα του συμπαίχτη του, κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Μάλμε.
Το εντυπωσιακό γκολ του 18χρονου Έλληνα προκάλεσε αρκετά σχόλια στο Χ με κάποιους να τον χαρακτηρίζουν «μάγο», άλλους να γράφουν «Θεέ μου», άλλους να λένε ότι θύμισε Μέσι και άλλους να τον καλούν «σταμάτα πια, σταμάτα»
Pemain muda asal Yunani, Konstantinos Karetsas mencetak gol cantik, sekaligus gol kemenangan untuk Genk🇧🇪 atas Malmo🇸🇪 di Europa League dengan skor 2-1.💫pic.twitter.com/gWEpVO9VFE— Suka Bahas Bola (@bahaspemainbola) January 30, 2026
🇧🇪💥 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎𝐒 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟖) scored the 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 to give the victory Genk— Rising Stars XI (@RisingStarXI) January 29, 2026
𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂𝐈𝐀𝐍 🪄
pic.twitter.com/du7TuoTnMr
Messi esque goal by Karetsas today. He's a wonderful talent.— BoyzInBlue (@BernardoControl) January 30, 2026
MON DIEU LE BUT DE KARETSAS MDRRR— Ziv’ (@Zivvko) January 29, 2026
pic.twitter.com/wcsNudd6NG
⭐🇬🇷 Karetsas, stop it! Just stop it! 🔥 pic.twitter.com/onYuKY8D5V— Hellas Football (@HellasFooty) January 29, 2026
