Τσιμίκας: «Ήμουν συμμαθητής με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία»
SPORTS
Κώστας Τσιμίκας Ρόμα Παναθηναϊκός Europa League

Τσιμίκας: «Ήμουν συμμαθητής με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία»

Συγκλονιστική αποκάλυψη από τον Τσιμίκα, που πριν τη σέντρα του Παναθηναϊκός-Ρόμα, εξήγησε πως γνώριζε έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

Τσιμίκας: «Ήμουν συμμαθητής με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της league phase του Europa League, στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Λιόν.

Μιλώντας πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Κώστας Τσιμίκας προέβη σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς όπως είπε, ότι ήταν συμμαθητής με ένα από τα θύματα.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, εγώ ιδιαίτερα τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο.

Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα», ανέφερε συγκεκριμένα.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης