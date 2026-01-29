H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
ΑΕΚ: Σε διαπραγματεύσεις για τον Χακίμ Σαχαμπό της Σταντάρ Λιέγης
ΑΕΚ: Σε διαπραγματεύσεις για τον Χακίμ Σαχαμπό της Σταντάρ Λιέγης
Ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι αποκάλυψε πως η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου Χακίμ Σαχάμπο, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ
Η ΑΕΚ προχωράει για την απόκτηση του χαφ που ήθελε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου και η αποκάλυψη του ονόματος ήρθε από τον Βέλγο ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι.
Όπως αποκάλυψε και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του 20χρονου μέσου από τη Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό.
Όπως τονίζει ο Βέλγος ρεπόρτερ, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταγραφή του Σαχαμπό σε ένα ποσό μεταξύ 1 και 2 εκατ. ευρώ.
Η ΑΕΚ λοιπόν που είχε δύο επιλογές για τον χαφ που έψαχνε καταλήγει στην περίπτωση του νεαρότερου, με τους κιτρινόμαυρους να προσπαθούν να κλείσουν το deal με τη Σταντάρ Λιέγης, με την οποία ο Σαχαμπό είχε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
Όπως αποκάλυψε και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του 20χρονου μέσου από τη Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό.
Όπως τονίζει ο Βέλγος ρεπόρτερ, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταγραφή του Σαχαμπό σε ένα ποσό μεταξύ 1 και 2 εκατ. ευρώ.
Η ΑΕΚ λοιπόν που είχε δύο επιλογές για τον χαφ που έψαχνε καταλήγει στην περίπτωση του νεαρότερου, με τους κιτρινόμαυρους να προσπαθούν να κλείσουν το deal με τη Σταντάρ Λιέγης, με την οποία ο Σαχαμπό είχε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.
🔴 EXCLUSIF - L’AEK Athènes fonce sur Hakim Sahabo !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026
🟡⚫️ Le club grec et le Standard de Liège sont en discussions avancées pour le transfert définitif du Rwandais autour d’un deal entre €1M et €2M.
🇷🇼 Sahabo a ouvert la porte. #mercato #RSCL #JPL #aekfc pic.twitter.com/QCwPwTDZUL
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα