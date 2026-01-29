ΑΕΚ: Σε διαπραγματεύσεις για τον Χακίμ Σαχαμπό της Σταντάρ Λιέγης

Ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι αποκάλυψε πως η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου Χακίμ Σαχάμπο, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ