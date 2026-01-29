ΑΕΚ: Σε διαπραγματεύσεις για τον Χακίμ Σαχαμπό της Σταντάρ Λιέγης
Ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι αποκάλυψε πως η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου Χακίμ Σαχάμπο, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ

Η ΑΕΚ προχωράει για την απόκτηση του χαφ που ήθελε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου και η αποκάλυψη του ονόματος ήρθε από τον Βέλγο ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι.

Όπως αποκάλυψε και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του 20χρονου μέσου από τη Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό.

Όπως τονίζει ο Βέλγος ρεπόρτερ, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταγραφή του Σαχαμπό σε ένα ποσό μεταξύ 1 και 2 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ λοιπόν που είχε δύο επιλογές για τον χαφ που έψαχνε καταλήγει στην περίπτωση του νεαρότερου, με τους κιτρινόμαυρους να προσπαθούν να κλείσουν το deal με τη Σταντάρ Λιέγης, με την οποία ο Σαχαμπό είχε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.



