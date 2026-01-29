Ολυμπιακός: Επίσημα στα ερυθρόλευκα ο Αντρέ Λουίζ
Λίγες ώρες μετά από την ιστορική βραδιά, ο 23χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πειραιώτες

Ο Αντρέ Λουίζ έδειξε ενθουσιασμένος από τον κόσμο του Ολυμπιακού καθώς είδε από κοντά την επική νίκη κόντρα στον Άγιαξ, με την οποία οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την πρόκριση στα play offs του Champions League.

Λίγες ώρες μετά από την ιστορική βραδιά, ο 23χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πειραιώτες και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους.


Να θυμίσουμε πως η μετακίνηση του από τη Ρίο Άβε είναι με κανονική μεταγραφή και με συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίς. Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002, προέρχεται από τη Rio Ave, με την οποία εφέτος πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Προηγούμενη ομάδα του στην Πορτογαλία ήταν η Estrela Amadora (41 συμμετοχές, έξι γκολ).

Ο Λουίς ξεκίνησε στο Rio de Janeiro από τα τμήματα υποδομής της América FC, από όπου μεταπήδησε σε αυτά της Flamengo. To 2021 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Flamengo, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αντρέ, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»
