Ο Νίνης θυμήθηκε την επική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Ρόμα και παρέλαβε ένα ξεχωριστό δώρο απ' την ΠΑΕ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media ένα βίντεο-αναδρομή στα παιχνίδια του 2010 με τη Ρόμα, με βασικό πρωταγωνιστή των MVP, τότε, Σωτήρη Νίνη
Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πανηγυρίσει και τυπικά την πρόκρισή του στα playoffs του Εuropa League, συνδυάζοντας την συγκεκριμένη συνθήκη με ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρόμα.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους «τζαλορόσι» σε ένα ματς με... άρωμα 2010, όταν η ομάδα του Νίκου Νιόπλια τότε, είχε αποκλείσει με δυο νίκες (3-2) παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του θεσμού.
Μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνων των αναμετρήσεων ήταν ο Σωτήρης Νίνης.
Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, είχε αφήσει άναυδη την Ευρώπη με τις συγκλονιστικές του εμφανίσεις, μετρώντας δυο ασίστ και ένα εκπληκτικό γκολ στο «Ολίμπικο».
Ο Νίνης, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της αυριανής μεγάλης αναμέτρησης του ΟΑΚΑ, θυμήθηκε στιγμές από εκείνη την ανεπανάληπτη βραδιά στη Ρώμη, ενώ παρέλαβε και ένα ξεχωριστό δώρο.
Νίνης. Ρόμα. 2010.#PAOFC #Panathinaikos #PAOROM pic.twitter.com/QDx8SfPIXZ— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 28, 2026
