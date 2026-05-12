Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Νέες αναρτήσεις Τραμπ για την «εκδρομή 6 εβδομάδων» στο Ιράν και τα αμερικανικά χτυπήματα στα Στενά του Ορμούζ
Νέες αναρτήσεις Τραμπ για την «εκδρομή 6 εβδομάδων» στο Ιράν και τα αμερικανικά χτυπήματα στα Στενά του Ορμούζ
Μηνύματα του Αμερικανού προέδρου στην Τεχεράνη, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία έχουν οδηγηθεί, για άλλη μια φορά, σε αδιέξοδο
Μηνύματα στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή παραμένουν «παγωμένες», έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social.
Μέσω αυτών, ο Αμερικανός πρόεδρος ίσως δείχνει πως το κομμάτι των επιδρομών στην ενδοχώρα του Ιράν έχει ολοκληρωθεί (το χαρακτηρίζει «εκδρομή» 6 εβδομάδων και το συγκρίνει με τη χρονική διάρκεια άλλων πολέμων στους οποίους ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες) και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, πλέον, στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Εκεί, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό των διεθνών πλοίων που παραμένουν εκεί για μήνες, ωστόσο την πήρε πίσω δύο μέρες μετά.
Οι νέες αναρτήσεις του (αμερικανικά μαχητικά που χτυπούν ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος που διαλύει με λέιζερ ένα ιρανικό αεροσκάφος) ίσως να μαρτυρούν τις πιθανές βλέψεις του να ξεκινήσει επιχειρήσεις αποκλειστικά στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και σε εγκαταστάσεις στα παράλιά της.
Σε άλλη ανάρτηση, συγκρίνει τη δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν σε σύγκριση με αυτή την προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος πως έχει καταστρέψει το Πολεμικό Ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Κι όλα αυτά, ενώ σε δύο ημέρες θα βρεθεί στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, εκεί που το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ναυσιπολοΐας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.
Μέσω αυτών, ο Αμερικανός πρόεδρος ίσως δείχνει πως το κομμάτι των επιδρομών στην ενδοχώρα του Ιράν έχει ολοκληρωθεί (το χαρακτηρίζει «εκδρομή» 6 εβδομάδων και το συγκρίνει με τη χρονική διάρκεια άλλων πολέμων στους οποίους ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες) και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, πλέον, στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Εκεί, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό των διεθνών πλοίων που παραμένουν εκεί για μήνες, ωστόσο την πήρε πίσω δύο μέρες μετά.
Οι νέες αναρτήσεις του (αμερικανικά μαχητικά που χτυπούν ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος που διαλύει με λέιζερ ένα ιρανικό αεροσκάφος) ίσως να μαρτυρούν τις πιθανές βλέψεις του να ξεκινήσει επιχειρήσεις αποκλειστικά στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και σε εγκαταστάσεις στα παράλιά της.
Σε άλλη ανάρτηση, συγκρίνει τη δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν σε σύγκριση με αυτή την προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος πως έχει καταστρέψει το Πολεμικό Ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Κι όλα αυτά, ενώ σε δύο ημέρες θα βρεθεί στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, εκεί που το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ναυσιπολοΐας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα