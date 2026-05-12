Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη - Αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση
Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τη προφυλάκιση των τριών κατηγορούμενων, οι οποίοι κατά περίπτωση απολογήθηκαν για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα
Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, τον Απρίλιο του 2025.
Κατά τις σημερινές απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ένας εξ αυτών υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι από το στίγμα του κινητού του προκύπτει ότι ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.
Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τη προφυλάκιση των τριών κατηγορούμενων, οι οποίοι κατά περίπτωση απολογήθηκαν για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα.
