Ανακοίνωση UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης»
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Με μία συλλυπητήρια ανακοίνωση η UEFA θέλησε να δείξει ότι στηρίζει τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, την ώρα που η οικογένεια των «ασπρόμαυρων» θρηνεί τον θάνατο επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.
Η UEFA επιπλέον στέλνει συλλυπητήρια και σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων που επηρεάστηκαν από το μοιραίο αυτό συμβάν.
Ταυτόχρονα όμως αρνείται κατηγορηματικά την αναβολή της αναμέτρησης, όπως και ζήτησαν επιτακτικά οι άνθρωποι της ΠΑΕ, εξαναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να ταξιδέψει και να αναμετρηθεί με τη Λιόν το βράδυ της Πέμπτης (29/01), παρά το πένθος που έχει σκεπάσει την ομάδα και κατ' επέκταση ολόκληρη τη χώρα…
Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:
«Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».
