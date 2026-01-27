Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τσιριβέγια, μένει εκτός για 1,5 μήνα λόγω θλάσης
Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό από τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Πέδρο Τσιριβέγια μετά το ματς με τον Ατρόμητο - Το μήνυμα του παίκτη για τον τραυματισμό του
Ακόμη μία αναποδιά για τον Παναθηναϊκό, αφού ο τραυματισμός του Πέδρο Τσιριβέγια στον αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή (25/01) αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.
Ο Ισπανός αμυντικός μέσος δεν ξεκίνησε στο ματς για να προφυλαχθεί όντας επιβαρυμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ χρειάστηκε να τον επιστρατεύσει στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν είδε πως η εικόνα της ομάδας του δεν ήταν καλή.
Στο 81ο λεπτό όμως εκείνος ένιωσε μία έντονη ενόχληση στο γαστροκνήμιο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να γίνει αναγκαστική αλλαγή.
Την επομένη του ματς υποβλήθηκε σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αποδείχθηκε σημαντικό.
Ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού, η οποία θα τον κρατήσει εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για περίπου 1,5 μήνα.
Αυτό σημαίνει πως εκείνος θα χάσει πιθανότατα όλα τα υπόλοιπα ματς της κανονικής διάρκειας της σεζόν, τη νοκ άουτ φάση του Europa League, αλλά και τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
«Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πραγματικά απογοητευτικό. Θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ!».
