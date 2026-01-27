Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τσιριβέγια, μένει εκτός για 1,5 μήνα λόγω θλάσης

Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό από τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Πέδρο Τσιριβέγια μετά το ματς με τον Ατρόμητο - Το μήνυμα του παίκτη για τον τραυματισμό του