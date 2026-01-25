Μπαρτσελόνα: Μπάζει από παντού νερά το νέο Καμπ Νου, βίντεο
Μπαρτσελόνα: Μπάζει από παντού νερά το νέο Καμπ Νου, βίντεο

Μια νεροποντή στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Οβιέδο έδειξε τα προβλήματα του νέου γηπέδου της Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Μπάζει από παντού νερά το νέο Καμπ Νου, βίντεο
H Μπαρτσελόνα επέστρεψε τον Νοέμβριο του 2025 στο ανακαινισμένο Καμπ Νου (στο οποίο συνεχίζονται τα έργα) και από την πρώτη ημέρα υπάρχει γκρίνια στον κόσμο της για τις τιμές των εισιτηρίων. 

Τώρα οι οπαδοί τους έχουν και άλλο λόγο να ... φωνάζουν. Μια βροχή ή καλύτερα μια νεροποντή στη Βαρκελώνη «αποκάλυψε» τις κακοτεχνίες στο νέο γήπεδο. 

Η βροχή έκανε το Καμπ Νου να μοιάζει με γήπεδο 50ετιας. Τα δημοσιογραφικά ξαφνικά άρχισαν να γεμίζουν με νερό το οποίο έπεφτε στο πάτωμα αλλά και πάνω στους υπολογιστές. Οι μουσαμάδες έκαναν την εμφάνισή τους. 

Πολλά σημεία γέμισαν με νερό και η οροφή θύμισε... καταρράκτη. Και όλα αυτά για γήπεδο που όταν θα ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του το ποσό που θα δαπανηθεί θα έχει ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ!


