Μπαρτσελόνα: Μπάζει από παντού νερά το νέο Καμπ Νου, βίντεο
Μια νεροποντή στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Οβιέδο έδειξε τα προβλήματα του νέου γηπέδου της Μπαρτσελόνα
H Μπαρτσελόνα επέστρεψε τον Νοέμβριο του 2025 στο ανακαινισμένο Καμπ Νου (στο οποίο συνεχίζονται τα έργα) και από την πρώτη ημέρα υπάρχει γκρίνια στον κόσμο της για τις τιμές των εισιτηρίων.
Τώρα οι οπαδοί τους έχουν και άλλο λόγο να ... φωνάζουν. Μια βροχή ή καλύτερα μια νεροποντή στη Βαρκελώνη «αποκάλυψε» τις κακοτεχνίες στο νέο γήπεδο.
Η βροχή έκανε το Καμπ Νου να μοιάζει με γήπεδο 50ετιας. Τα δημοσιογραφικά ξαφνικά άρχισαν να γεμίζουν με νερό το οποίο έπεφτε στο πάτωμα αλλά και πάνω στους υπολογιστές. Οι μουσαμάδες έκαναν την εμφάνισή τους.
Πολλά σημεία γέμισαν με νερό και η οροφή θύμισε... καταρράκτη. Και όλα αυτά για γήπεδο που όταν θα ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του το ποσό που θα δαπανηθεί θα έχει ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ!
Estoy gritando con las goteras del Nuevo Camp Nou. Y había risas con el Bernabéu.— (fan) gam (@mbaafraude) January 25, 2026
pic.twitter.com/IkSvVWUOp7
Inundación en el Camp Nou, el único campo de Europa con cascadas en directo.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 25, 2026
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9IVTpTnh7m
Raining cats and dogs at the Camp Nou - which still remains uncovered.— Pol Ballús (@polballus) January 25, 2026
Stands half empty as fans rushed away from their seats. Press box in a state too 😅 pic.twitter.com/bByi89NYrK
🌧️ CAU EL DILUVI UNIVERSAL AL CAMP NOU— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) January 25, 2026
Amb aquesta pluja ha acabat el partit a l'estadi.
📹 Sique Rodríguez pic.twitter.com/ca0Km0aDif
