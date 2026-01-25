Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Σαντίνο Αντίνο: Στο Περιστέρι ο Αργεντινός βλέπει Παναθηναϊκό και απολαμβάνει το μάτε του
Ο Σαντίνο Αντίνο ανακοινώθηκε από τους πράσινους αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα
Μετά το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ο Σαντίνο Αντίνο «γνώρισε» και αυτό του Περιστερίου.
Ο νεαρός Αργεντινός άσος που πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό είναι στα μπουθ του σταδίου του Περιστερίου.
Βλέπει το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και απολαμβάνει το μάτε του. Ο Αντίνο δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί και απλά έχει ξεκινήσει προπονήσεις με τους πράσινους.
