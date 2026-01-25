Σαντίνο Αντίνο: Στο Περιστέρι ο Αργεντινός βλέπει Παναθηναϊκό και απολαμβάνει το μάτε του
Σαντίνο Αντίνο Παναθηναϊκός Ατρόμητος

Ο Σαντίνο Αντίνο ανακοινώθηκε από τους πράσινους αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα

Μετά το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ο Σαντίνο Αντίνο «γνώρισε» και αυτό του Περιστερίου. 

Ο νεαρός Αργεντινός άσος που πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό είναι στα μπουθ του σταδίου του Περιστερίου. 

Βλέπει το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και απολαμβάνει το μάτε του. Ο Αντίνο δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί και απλά έχει ξεκινήσει προπονήσεις με τους πράσινους. 


