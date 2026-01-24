Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μίλτος Τεντόγλου: Σπουδαίο ξεκίνημα στο 2026 με άλμα στα 8.25μ, βίντεο
Εξαιρετικό ξεκίνημα στο 2026 από τον Μίλτο Τεντόγλου.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους ξεκίνησε τη χρονιά στον κλειστό στίβο με την ημερίδα στην Παιανία και αποθεώθηκε από τον κόσμο μετά το άλμα του στα 8.25μ.
Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με δύο άκυρα άλματα τον αγώνα του και στο 3ο άλμα προσγειώθηκε στα 8.12μ. Με το 4ο πήγε στα 8.15 και το καλύτερο το φύλαγε για το 5ο αφού το άλμα του μετρήθηκε στα 8.25μ.
Τη δεύτερη θέση στο σημερινό αγώνα κατέλαβε ο Νίκος Σταματονικολός με 7,88 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ στο κλειστό και είναι ένα καλό πρώτο δείγμα στη σεζόν.
Η τριάδα στο μήκος έκλεισε με τον 18χρονο Βασίλη Μαγουλιώτη, που προσγειώθηκε στα 7,47 μ. και πέτυχε ατομικό ρεκόρ.
«Ωραίος αγώνας αρκετά χαλαρός. Δεν πιέστηκα για κάτι. Από την αρχή έκανα καλά άλματα. Όλα τα άλματα, ακόμη και τα άκυρα, ήταν 8,15 – 8,20 μ. Το ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Μου αρέσει που έτσι χαλαρά βγαίνουν τέτοια άλματα. Αυτή είναι η βάση μου τώρα. Δεν είναι ότι έκανα ένα άλμα στα 7,80 μ. όπως μπορεί να κάνω σε κάποια πρεμιέρα. Συνήθως το κάνω αυτό. Είναι πολύ καλό το στάδιο. Είμαστε τυχεροί που το έχουμε φέτος. Τα άκυρα είναι λίγο θέμα ότι δεν έχω κάνει πολλές φορές στην προπόνηση. Ξεκίνησα με ένα σημάδι στην αρχή αλλά μέσα στον αγώνα μπορεί να αλλάξει ο βηματισμός. Πήγα 15 πόντους πίσω και βρήκα τη φόρα μου σε αυτό το στάδιο. Είναι η καλύτερη πρεμιέρα που έχω κάνει σε κλειστό στίβο. Το προηγούμενο ήταν 8,15 μ. από την Οστράβα το 2022» είπε ο Τεντόγλου.
Το συγκεκριμένο άλμα εξασφάλισε και τυπικά στον Τεντόγλου την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόρουν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα αγωνιστεί στην Οστράβα.
