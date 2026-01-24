Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μπενφίκα: Οπαδοί στο προπονητικό κέντρο για να ζητήσουν εξηγήσεις από παίκτες, Μουρίνιο και διοίκηση
Μπενφίκα: Οπαδοί στο προπονητικό κέντρο για να ζητήσουν εξηγήσεις από παίκτες, Μουρίνιο και διοίκηση
Διακόσιοι οπαδοί της ομάδας επισκέφτηκαν το προπονητικό κέντρο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για την εικόνα της ομάδας
Η κακή πορεία της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς είναι στο -10 από την Πόρτο στο πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 29η θέση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League ενώ αποκλείστηκε από τη Μπράγκα στο Λιγκ Καπ, προκάλεσαν την αντίδραση των οπαδών της πορτογαλικής ομάδας.
Περίπου 200 φίλοι της Μπενφίκα, εκπρόσωποι από διάφορους συνδέσμους βρέθηκαν αιφνιδιαστικά σήμερα στην είσοδο του προπονητικού κέντρου απαιτώντας να συναντηθούν με ανθρώπους της διοίκησης, τον προπονητή και τους παίκτες με τον γενικό διευθυντή Μάριο Μπράνκο (μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Μουρίνιο) να επιτρέπει την είσοδο τους.
Εκεί σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, μια μικρότερη αντιπροσωπεία οπαδών συναντήθηκε με τον τεχνικό διευθυντή Σιμάο Σαμπρόσα, τον προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο και τους αρχηγούς της ομάδας Νικολάς Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Αουρσνες και Τομάς Αραούζο, ζητώντας εξηγήσεις για την αγωνιστική εικόνα και τα αποτελέσματα που θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της σεζόν.
Οι οπαδοί αποχώρησαν μετά από δύο ώρες περίπου χωρίς να προκύψει κάποιο... απρόπτο με τη Μπενφίκα στην επίσημη ενημέρωση της να αναφέρει: «Ομάδα οπαδών μετέβη το πρωί του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου, με αυθόρμητο και ειρηνικό τρόπο, στο Benfica Campus στο Σεϊσάλ και, κατόπιν πρόσκλησης και άδειας του Γενικού Διευθυντή Μάριο Μπράνκο, εισήλθε στις εγκαταστάσεις. Εκεί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την παρουσία του Τεχνικού Διευθυντή Σιμάο Σαμπρόζα, του Προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο και των αρχηγών της ομάδας Νικολάς Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Αουρσνες και Τομάς Αραούζο.
Η συζήτηση εξελίχθηκε σε κλίμα μεγάλου σεβασμού, εγκάρδιας επικοινωνίας και δημιουργικού πνεύματος, ολοκληρώθηκε δε με τη διαβεβαίωση ενίσχυσης της δέσμευσης για ενότητα που, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να επικρατεί μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπενφίκα έως το τέλος της σεζόν».
Περίπου 200 φίλοι της Μπενφίκα, εκπρόσωποι από διάφορους συνδέσμους βρέθηκαν αιφνιδιαστικά σήμερα στην είσοδο του προπονητικού κέντρου απαιτώντας να συναντηθούν με ανθρώπους της διοίκησης, τον προπονητή και τους παίκτες με τον γενικό διευθυντή Μάριο Μπράνκο (μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Μουρίνιο) να επιτρέπει την είσοδο τους.
Εκεί σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, μια μικρότερη αντιπροσωπεία οπαδών συναντήθηκε με τον τεχνικό διευθυντή Σιμάο Σαμπρόσα, τον προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο και τους αρχηγούς της ομάδας Νικολάς Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Αουρσνες και Τομάς Αραούζο, ζητώντας εξηγήσεις για την αγωνιστική εικόνα και τα αποτελέσματα που θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της σεζόν.
🚨🇵🇹 Around 200 Benfica supporters went to their own training ground today, blocking the entrance.— EuroFoot (@eurofootcom) January 24, 2026
The reason? Fans wanted to speak with the board due to poor results.
Four representatives of the supporters were allowed to enter to discuss the situation with the president. pic.twitter.com/PT6hbLvGbn
Οι οπαδοί αποχώρησαν μετά από δύο ώρες περίπου χωρίς να προκύψει κάποιο... απρόπτο με τη Μπενφίκα στην επίσημη ενημέρωση της να αναφέρει: «Ομάδα οπαδών μετέβη το πρωί του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου, με αυθόρμητο και ειρηνικό τρόπο, στο Benfica Campus στο Σεϊσάλ και, κατόπιν πρόσκλησης και άδειας του Γενικού Διευθυντή Μάριο Μπράνκο, εισήλθε στις εγκαταστάσεις. Εκεί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την παρουσία του Τεχνικού Διευθυντή Σιμάο Σαμπρόζα, του Προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο και των αρχηγών της ομάδας Νικολάς Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Αουρσνες και Τομάς Αραούζο.
Η συζήτηση εξελίχθηκε σε κλίμα μεγάλου σεβασμού, εγκάρδιας επικοινωνίας και δημιουργικού πνεύματος, ολοκληρώθηκε δε με τη διαβεβαίωση ενίσχυσης της δέσμευσης για ενότητα που, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να επικρατεί μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπενφίκα έως το τέλος της σεζόν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα