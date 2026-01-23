Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκο» sold-out για τη μάχη με την Μπαρτσελόνα!
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα sold out Euroleague

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague στο ΣΕΦ – Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει δυναμικό «παρών» μετά το διπλό στην Πόλη

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15), για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το παιχνίδι θα είναι sold-out, καθώς οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» ανταποκρίθηκαν, μετά τα συνεχόμενα θετικά αποτέλεσματα της ομάδας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!

Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague, έχουν ήδη εξαντληθεί!

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και αδιάκοπη στήριξή σας!»

