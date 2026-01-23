Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκο» sold-out για τη μάχη με την Μπαρτσελόνα!
Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκο» sold-out για τη μάχη με την Μπαρτσελόνα!
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague στο ΣΕΦ – Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει δυναμικό «παρών» μετά το διπλό στην Πόλη
Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15), για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το παιχνίδι θα είναι sold-out, καθώς οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» ανταποκρίθηκαν, μετά τα συνεχόμενα θετικά αποτέλεσματα της ομάδας τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!
Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague, έχουν ήδη εξαντληθεί!
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και αδιάκοπη στήριξή σας!»
H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το παιχνίδι θα είναι sold-out, καθώς οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» ανταποκρίθηκαν, μετά τα συνεχόμενα θετικά αποτέλεσματα της ομάδας τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!
Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague, έχουν ήδη εξαντληθεί!
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και αδιάκοπη στήριξή σας!»
Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 23, 2026
Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague , έχουν ήδη εξαντληθεί!
Σας… pic.twitter.com/7BTYlHFr6r
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα