Μιρτσέα Λουτσέσκου: Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, γράφουν στη Ρουμανία
Ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, βρίσκεται υπό παρακολούθηση
Δημοσίευμα της ProSport αναφέρει ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ρουμανίας, Μίρτσεα Λουτσέσκου, εισήχθη επειγόντως στο νοσοκομείο αυτήν την εβδομάδα. Ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, όλα ξεκίνησαν για τον 80χρονο τεχνικό από μια σοβαρή ίωση που πέρασε μετά τα Χριστούγεννα .Ο Λουτσέσκου εισήχθη στο νοσοκομείο του Βουκουρεστίου και βρίσκεται υπό εντατική παρακολούθηση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των ήδη υπαρχόντων καρδιακών προβλημάτων του, αλλά και της ηλικίας του.
Ο 80χρονος τεχνικός και στο παρελθόν έχει ταλαιπωρηθεί με την υγεία του, καθώς το 2009, όταν ήταν προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Ουκρανία, υποβλήθηκε σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Τότε, αμέσως μετά την επιστροφή του από το καλοκαιρινή προετοιμασία, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χειρουργήθηκε άμεσα. Επιπλέον, στις αρχές του προηγούμενου έτους υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο. Η επέμβαση είχε αρχικά αναβληθεί για να μην επηρεαστεί η προετοιμασία της Ρουμανίας για τους αγώνες του Nations League. Ενώ ακόμη το 2012 είχε υποβληθεί σε χειρουργείο και μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί.
Όπως αναφέρει το ρουμάνικο μέσο τα προβλήματα υγείας του Λουτσέσκου ανέτρεψαν το πρόγραμμα του, λίγους μήνες πριν από τον ματς της Ρουμανίας με την Τουρκία για το Μουντιάλ 2026. Αντί να ταξιδέψει στην Αττάλεια για να παρακολουθήσει από κοντά τους παίκτες της Superliga , αναγκάστηκε να στείλει τους συνεργάτες του.
