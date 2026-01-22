Ερασιτέχνης Άρης: «Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής για την ΠΑΕ»
SPORTS
Άρης ΠΑΕ Άρης

Ερασιτέχνης Άρης: «Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής για την ΠΑΕ»

Ο Ερασιτέχνης Άρης έβαλε τέλος στα σενάρια πώλησης της ΠΑΕ

Ερασιτέχνης Άρης: «Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής για την ΠΑΕ»
Με ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης Άρης θέλησε να δώσει ένα τέλος στα σενάρια που αφορούν ενδιαφέρον επενδυτών για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ. Επί του παρόντος, όπως αναφέρει ο ΑΣ, όλη αυτή η φημολογία στερείται βάσης και μόνο κακό κάνει στο σύλλογο.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΑΡΗΣ

«Έπειτα από τη συνάντηση ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων, ο Α.Σ. Άρης θέλει να πληροφορήσει τους φίλους του σχετικά με όσα ισχύουν για την ΠΑΕ Άρης. Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με διοικητικές εξελίξεις, ο Α.Σ. Άρης οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής.

Ως εκ τούτου συμπεριφορές που απαξιώνουν τον Σύλλογο μόνο κακό κάνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν σε καμία περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε μαζικά τους φίλους του Άρη να σταθούν δίπλα στον Α.Σ., την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Άρης και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά. Με συσπείρωση και μέσα σε κλίμα ενότητας οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης