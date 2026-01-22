Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ερασιτέχνης Άρης: «Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής για την ΠΑΕ»
Ο Ερασιτέχνης Άρης έβαλε τέλος στα σενάρια πώλησης της ΠΑΕ
Με ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης Άρης θέλησε να δώσει ένα τέλος στα σενάρια που αφορούν ενδιαφέρον επενδυτών για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ. Επί του παρόντος, όπως αναφέρει ο ΑΣ, όλη αυτή η φημολογία στερείται βάσης και μόνο κακό κάνει στο σύλλογο.
Η ανακοίνωση του ΑΣ ΑΡΗΣ
«Έπειτα από τη συνάντηση ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων, ο Α.Σ. Άρης θέλει να πληροφορήσει τους φίλους του σχετικά με όσα ισχύουν για την ΠΑΕ Άρης. Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με διοικητικές εξελίξεις, ο Α.Σ. Άρης οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής.
Ως εκ τούτου συμπεριφορές που απαξιώνουν τον Σύλλογο μόνο κακό κάνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν σε καμία περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε μαζικά τους φίλους του Άρη να σταθούν δίπλα στον Α.Σ., την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Άρης και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά. Με συσπείρωση και μέσα σε κλίμα ενότητας οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».
