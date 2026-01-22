Στέφανος Τσιτσιπάς: Έκανα κάποια γκελάκια με μπάλα ποδοσφαίρου και τραυματίστηκα 4 ημέρες πριν το Australian Open

Στη συνέχεια μίλησε για τον τρόπο που τραυματίστηκε: «Έκανα κάποια γκελ με μπάλα ποδοσφαίρου και έσκισα τον ψόα σε ένα από τα γκελ, όταν έκανα τον κύκλο για να φέρω την μπάλα πίσω. Ήταν μια απότομη κίνηση και σοκαρίστηκα, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Νευρίασα με τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάτι τόσο αθώο μπορούσε να δημιουργήσει τόσο μεγάλο τραύμα και πόνο, διότι δυσκολευόμουν να περπατήσω για δύο μέρες. Στις προπονήσεις δεν έτρεχα, απέφευγα να τρέχω δεξιά και αριστερά. Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί πριν από τουρνουά. Μαθαίνω από αυτό ότι δεν ξαναπαίζω μπάλα πριν από τουρνουά."

Στον 2ο γύρο σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Τόμας Μάχατς και έτσι έληξε πρόωρα το ταξίδι του στο 1ο Grand Slam της χρονιάς στο οποίο στο παρελθόν έχει φτάσει στον τελικό.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε έχοντας ενοχλήσεις στο πόδι και μετά τον αγώνα αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου: «Θεωρώ πως πήρα μια καλή απόφαση και έπαιξα στον 1ο γύρο.Ήταν να μην παίξω στο τουρνουά,, ο οποίος συνέβη παίζοντας ποδόσφαιρο 4 μέρες πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Όλοι στην ομάδα με πίεζαν να μην παίξω και είμαι περήφανος που βγήκα και κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα, ήμουν αποφασισμένος να κάνω τη δουλειά καλά».