Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Παναθηναϊκός: Προ των πυλών ο Άλεξ Κραλ
Παναθηναϊκός: Προ των πυλών ο Άλεξ Κραλ
Ο Τσέχος χαφ της Ουνιόν Βερολίνου βρίσκεται μια ανάσα από το «τριφύλλι»
Μία υπόθεση που προς στιγμή φάνηκε να «κολλάει» στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, είναι έτοιμη να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
Αναφερόμαστε στο θέμα της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ, με τον Τσέχο μέσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει στον Παναθηναϊκό και να αποτελέσει το έκτο απόκτημα των «πρασίνων» στο χειμερινό «παράθυρο»!
Η περίπτωση του διεθνούς Τσέχου χαφ έχει κερδίσει... έδαφος τα τελευταία 24ωρα και μοιάζει να είναι πολύ κοντά στην τελική της έκβαση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έχουν προκρίνει την υπόθεση του παίκτη της Ουνιόν Βερολίνου.
Να σημειωθεί ότι ο Κραλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει στις θέσεις «6-8», διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναζητά το τεχνικό τιμ, τόσο στο ανασταλτικό, όσο και στο οργανωτικό κομμάτι. Για την απόκτηση του Κραλ φέρεται να έχει εισηγηθεί θετικά και ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ.
Πηγή: ΑΠΕ
Αναφερόμαστε στο θέμα της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ, με τον Τσέχο μέσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει στον Παναθηναϊκό και να αποτελέσει το έκτο απόκτημα των «πρασίνων» στο χειμερινό «παράθυρο»!
Η περίπτωση του διεθνούς Τσέχου χαφ έχει κερδίσει... έδαφος τα τελευταία 24ωρα και μοιάζει να είναι πολύ κοντά στην τελική της έκβαση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έχουν προκρίνει την υπόθεση του παίκτη της Ουνιόν Βερολίνου.
Να σημειωθεί ότι ο Κραλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει στις θέσεις «6-8», διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναζητά το τεχνικό τιμ, τόσο στο ανασταλτικό, όσο και στο οργανωτικό κομμάτι. Για την απόκτηση του Κραλ φέρεται να έχει εισηγηθεί θετικά και ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ.
Πηγή: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα