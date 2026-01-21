Euroleague: Νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκο, παρέμεινε στην κορυφή η Χαποέλ, συνωστισμός στην 4άδα

Δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ, 71-66 την Εφές

Ο Ερυθρός Αστέρας «σόκαρε» τη Μονακό

Εύκολα πέρασε η Ζαλγκίρις από τη Λιόν, 96-77 τη Βιρερμπάν

Στο τέλος η Μπαρτσελόνα, 91-89 την Ντουμπάι

Πάτησε τετράδα η Ρεάλ, 106-77 την Αρμάνι

Διπλό η Παρτιζάν στο Μόναχο, 73-67 της Μπάγερν

Επιστροφή στις νίκες για τη Βαλένθια, 98-84 την Παρί

Σε αναμετρήσεις της 23ης αγωνιστικής στη Eurolegue, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague, δείχνοντας δύο διαφορετικά «πρόσωπα»! Ένα εξαιρετικά καλό στο ά μέρος και ένα κακό στο β΄.Οι «ερυθρόευκοι» κρατούν τη νίκη, έστω κι αν επέτρεψαν στη Μακάμπι να σημειώσει περισσότερους πόντους από τους 89,4 που ήταν ο μέσος όρος της πριν το τζάμπολ και ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1) στις 19:30 αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική.Το επιμέρους σκορ 31-10 σε μία υπερηχητική 2η περίοδο (με σερί 20-0 σ’ αυτό το διάστημα) έβαλε τις βάσεις και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην έκτη νίκη τους στα τελευταία επτά ματς, αλλά και τρίτη διαδοχική στη διοργάνωση, για το 14-8 (με αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής).Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε σημειώσει ήδη από την 1η περίοδο τους 15 από τους συνολικά 28 πόντους του με 6/8 τρίποντα (και 6 ριμπάουντ). Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη από τον Βούλγαρο διεθνή φόργουορντ στη 2η και τέλειωσε το ματς με 12 πόντους και 9 ασίστ, ενώ οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν χόρταιναν να βλέπουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που στο ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα των Πειραιωτών, μέσα σε 7:20΄΄ που έμεινε στο παρκέ ξεδίπλωσε το αθλητικό ταλέντο του με καρφώματα και 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ θετικός ήταν ο Ουόκαπ με 10 πόντους (2/3 τρίποντα) και 5 ασίστ.Στο 9-14 υποχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ που πήρε 21 πόντους από τον Ρομάν Σόρκιν, 15 από τον Ντάουτιν Τζούνιορ, 11 πόντους και 6 ριμπάουντ από τον Χόαρντ, 11 πόντους από τον Μπρίσετ και 10 πόντους 7 ασίστ από τον Λούντμπεργκ.Χωρίς τον Μόντε Μόρις παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ τις υπηρεσίες των Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς στερήθηκε η Μακάμπι.Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93Η Χαποέλ επέστρεψε από το -10 (33-43 στο 20΄) βασιζόμενη στην άμυνα του δευτέρου ημίχρονο και με ρεκόρ 16-6 παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 71-66 της Αναντολού Εφές στο Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Τούρκους στην έβδομη σερί ήττα τους και 17η εφετινή.Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν περιόρισε την Αναντολού στους 23 πόντους, επέτρεψε στη Χαποέλ να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και να πάρει το τρίτο σερί της θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα της έβαλε δύσκολα ακόμη και στο φινάλε, με το ματς να κρίνεται σε μία χαμένη βολή (του Βάιλερ-Μπαμπ στα 52΄΄ για τη λήξη) και ένα τρίποντο (του Τζόουνς στα 24΄΄), με το οποίο η Χαποέλ εξασφάλισε διαφορά τεσσάρων πόντων (67-63) και πήρε την ώθηση να «καθαρίσει» τον αγώνα.Κορυφαίος των νικητών ο Κρις Τζόουνς με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ από την Αναντολού πάλεψε ο Σέιμπεν Λι με 20 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 14-19, 33-43, 50-53, 71-66Έκπληξη στο Μόντε Κάρλο, όπου ο Ερυθρός Αστέρας σταμάτησε το νικηφόρο σερί (6 στα 6) της Μονακό και νίκησε 100-96 στην παράταση. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιζούντου, οι Σέρβοι έφτασαν στο 13-10 μετά από 23 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παραμένει δεύτερη με 15-8.Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήξερε καλά τα... κατατόπια στο Πριγκηπάτο ως πρώην προπονητής της Μονακό. Έβαλε πολύ δύσκολα στους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγήθηκαν 21-20 στο 7΄ αλλά μετά άρχισαν σταδιακά να χάνουν την επαφή τους με το σκορ. Οι Σέρβοι πήραν το «πάνω χέρι» και έχτισαν διαφορά η οποία έφτασε μέχρι και τους 18 πόντους (29-47 στο 16΄). Η ομάδα του Σπανούλη είχε ένα... βουνό να ανέβει, αλλά ήταν βέβαιο ότι δεν θα τα παρατούσε. Με επί μέρους σκόρ 19-3 ξαναμπήκε στο ματς μειώνοντας σε 48-50 (21΄) και το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.Με καλάθι του Μπάτλερ δέκα δεύτερα πριν από τη λήξη ο Αστέρας ισοφάρισε 90-90 και τα πάντα θα κρίνονταν στην παράταση. Εκεί με «καυτό» τον Τζόρνταν Νουόρα (δύο συνεχόμενα τρίποντα και 18π. συνολικά) οι Σέρβοι έφτασαν σε μία πολύ μεγάλη νίκη με . Κορυφαίος του γηπέδου, ο Νιγηριανός Ιμπούκα Ιζούντου που έκανε... εξωπραγματική εμφάνιση με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (22), ριμπάουντ (12) και αξιολόγηση (36). Απορίας άξιο πώς έπαιξε μόνο 21 λεπτά. Για τους γηπεδούχους ο Μάικ Τζέιμς είχε 14π., 7ασ. αλλά αστόχησε στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, ενώ ο Άλφα Ντιαλό είχε 19π. με 4/9 τρίποντα.Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 71-68, 90-90 (κ.δ.), 96-100Με επίδειξη δύναμης στο β΄ ημίχρονο η Ζαλγκίρις Κάουνας διέλυσε 96-77 τη Βιλερμπάν στη Λιόν και βελτίωσε τη θέση της με 13-10 μετά από 23 αγωνιστικές στη Euroleague. Πολύ χαμηλά παραμένουν οι Γάλλοι, στην τελευταία θέση με 6-17.Για ένα ημίχρονο κατάφεραν οι Γάλλοι να παραμείνουν στο παιχνίδι. Στη συνέχεια η Ζαλγκίρις «πάτησε γκάζι» και με σερί 20-4 στην τρίτη περίοδο απέκτησε διαφορά 20 πόντων (45-65) που της επέτρεψε να «καθαρίσει» το ματς. Το επί μέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν 30-14 και το υπόλοιπο του παιχνιδιού αποτέλεσε τυπική διαδικασία. Η Ζαλγκίρις επικράτησε με το τελικό 77-96 και κορυφαίους τους Φρανσίσκο (20π.,6ρ.,4ασ.) και Ράιτ (18π.,7ρ., 3κλ.). Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ερτέλ με 21π. και 6ασ.Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-45, 55-75, 77-96Με «ήρωα» τον Μπριθουέλα, η Μπαρτσελόνα απέφυγε μια απρόσμενη εντός έδρας ήττα και επικράτησε 91-89 της Ντουμπάι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι, παραμένει στην εξάδα της κατάταξης με 15-8, ενώ οι «νεοφώτιστοι» της διοργάνωσης έχουν 10-13.Η «Μπάρτσα» βρήκε ρυθμό μετά το πρώτο 15λεπτο, όταν έκανε σερί 10-0 και μετέτρεψε το 27-26 (14΄) σε 37-26 (16΄). Έκτοτε διατηρούσε μία διαφορά που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «ασαφαλείας», έφτασε όμως στο +12 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Με τον Αβράμοβιτς «μπροστάρη» η Ντουμπάι ξαναμπήκε στο ματς και ισοφάρισε 83-83 με επί μέρους σκορ 16-4, τέσσερα λεπτά πριν από τέλος, ενώ προηγήθηκε με τρίποντο του Μπέικον 87-88 ακριβώς ένα λεπτό πριν από το τέλος. Ο Μπριθουέλα όμως πέτυχε τους τέσσερις τελευταίους πόντους και αναδείχθηκε σε «άνθρωπο της στιγμής» για τη Μπαρτσελόνα, την οποία οδήγησε στη νίκη με 91-89. Ήταν άλλωστε και κορυφαίος σε όλη τη διάρκεια του ματς με 15π. και 4/7 τρίποντα, ενώ 20π. είχε ο Πάντερ. Από τη Ντουμπάι ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ είχε 29π. με 4/4 τρίποντα και 5 ασίστ.Τα δεκάλεπτα: 18-22, 49-41, 79-67, 91-89Η Ρεάλ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 106-77 στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, και πάτησε τετράδα. Οι Ισπανοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +7 (30-23), ενώ με επιμέρους σκορ 24-13 στο δεύτερο δεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 18 πόντων (54-36).Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι και να διευρύνει σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας με άνεση στη νίκη. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Μαδριλένοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-8, ενώ η Αρμάνι υποχώρησε στο 11-12.Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τρέι Λάιλς με 17 πόντους, ενώ για την Αρμάνι πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Μάρκο Γκούντουριτς με 15 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 30-23, 54-36, 78-55, 106-77Ένα ξέσπασμα της Παρτιζάν στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τη Μπάγερν έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών των Σέρβων, που πανηγύρισαν με «διπλό» της επιστροφή τους στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια επικράτησε με 73-67 των Βαυαρών στο Μόναχο, για την 23η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 7-16 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη 15η ήττα τους.Από το 56-56 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 35΄, οι Σέρβοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 2-11 εξασφαλίζοντας στα 45΄΄ για τη λήξη μία διαφορά 9 πόντων (58-67) και κλειδώνοντας τη νίκη.Κορυφαίος των νικητών ο Κάμερον Πέιν με 16 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης μέτρησε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.Τα δεκάλεπτα: 7-18, 32-34, 50-50, 63-67Επιστροφή στις νίκες και για τη Βαλένθια, η οποία ενώποιον του κοινού της έκαμψε με 98-84 την αντίσταση της Παρί επί ισπανικού εδάφους και μπήκε με ρεκόρ 15-8 και πάλι σε τροχιά τετράδας. Στο 7-15 υποχώρησε η Παρί, η οποία κόλλησε στην αντίπαλη άμυνα στην τρίτη περίοδο (περιορίστηκε στους 11 πόντους) και είδε τις «νυχτερίδες» να ξεφεύγουν με +17 (70-53 στο 30΄) και να μην αγχώνονται μέχρι το φινάλε.Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κάμερον Τέιλορ με 28 πόντους, ενώ από τους Γάλλους δεν αρκούσαν οι 14 πόντοι του Τζάστιν Ρόμπινσον.Τα δεκάλεπτα: 27-16, 50-42, 70-53, 98-84Τρίτη, 20 ΙανουαρίουΟλυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77Τετάρτη, 21 ΙανουαρίουΒίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6Μονακό (Μονακό) 15-8Βαλένθια (Ισπανία) 15-8Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7Ολυμπιακός 14-8Παναθηναϊκός 14-9Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15Παρί (Γαλλία) 7-15Παρτιζάν (Σερβία) 7-16Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17Πέμπτη 22 Ιανουαρίου19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό22:00 Παρί-Dubai BasketballΠαρασκευή 23 Ιανουαρίου19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα