Euroleague: Νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκο, παρέμεινε στην κορυφή η Χαποέλ, συνωστισμός στην 4άδα
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 100-93 της Μακάμπι στο ΣΕΦ και ανέβηκαν στο 14-8, ενώ οι πράσινοι πήγαν στο 14-9 μετά τη νίκη τους με 93-74 της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ - Δείτε τα highlights, αποτελέσματα και βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 100-93 στον εναρκτήριο αγώνα της 23ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague και στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30), βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 14-8, ενώ εκκρεμεί ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πάρτι στο Telekom Center Athens και επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους, αποτελώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.
Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες είχε ονοματεπώνυμο: Βασίλης Τολιόπουλος! Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πάτησε το glass floor του Telekom Center Athens μετά από 14 αγωνιστικές στη Euroleague (τελευταία ήταν στην 9η αγωνιστική), λόγω του... εξοστρακισμού του Τι Τζει Σορτς (δεν πήρε χρόνο συμμετοχής) και επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη με 93-74 επί της Μπασκόνια, για την 23η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα της.
Οι «πράσινοι» γέμισαν αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησαν την Μπασκόνια στους 31 πόντους) και με τον Τολιόπουλο... οργιάζει στην τρίτη περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ο 29χρονος μέτρησε σε οκτώ λεπτά συμμετοχής στο τρίτο δεκάλεπτο 16 πόντους, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα και η διαφορά εκτοξεύτηκε σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (67-43 στο 27΄).
Ο Τολιόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (career high) με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους. Πολύτιμοι και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (11π.) και Ρισόν Χολμς (12π). Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής, αλλά σίγουρα πήραν το... μήνυμα, οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74
Επιστροφή στις νίκες με...οδηγό Τολιόπουλο
Παράσταση Βεζένκοφ και τρίτη σερί νίκη
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague, δείχνοντας δύο διαφορετικά «πρόσωπα»! Ένα εξαιρετικά καλό στο ά μέρος και ένα κακό στο β΄.
Οι «ερυθρόευκοι» κρατούν τη νίκη, έστω κι αν επέτρεψαν στη Μακάμπι να σημειώσει περισσότερους πόντους από τους 89,4 που ήταν ο μέσος όρος της πριν το τζάμπολ και ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1) στις 19:30 αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική.
Το επιμέρους σκορ 31-10 σε μία υπερηχητική 2η περίοδο (με σερί 20-0 σ’ αυτό το διάστημα) έβαλε τις βάσεις και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην έκτη νίκη τους στα τελευταία επτά ματς, αλλά και τρίτη διαδοχική στη διοργάνωση, για το 14-8 (με αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής).
Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε σημειώσει ήδη από την 1η περίοδο τους 15 από τους συνολικά 28 πόντους του με 6/8 τρίποντα (και 6 ριμπάουντ). Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη από τον Βούλγαρο διεθνή φόργουορντ στη 2η και τέλειωσε το ματς με 12 πόντους και 9 ασίστ, ενώ οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν χόρταιναν να βλέπουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που στο ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα των Πειραιωτών, μέσα σε 7:20΄΄ που έμεινε στο παρκέ ξεδίπλωσε το αθλητικό ταλέντο του με καρφώματα και 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ θετικός ήταν ο Ουόκαπ με 10 πόντους (2/3 τρίποντα) και 5 ασίστ.
Στο 9-14 υποχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ που πήρε 21 πόντους από τον Ρομάν Σόρκιν, 15 από τον Ντάουτιν Τζούνιορ, 11 πόντους και 6 ριμπάουντ από τον Χόαρντ, 11 πόντους από τον Μπρίσετ και 10 πόντους 7 ασίστ από τον Λούντμπεργκ.
Χωρίς τον Μόντε Μόρις παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ τις υπηρεσίες των Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς στερήθηκε η Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93
Η Χαποέλ επέστρεψε από το -10 (33-43 στο 20΄) βασιζόμενη στην άμυνα του δευτέρου ημίχρονο και με ρεκόρ 16-6 παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 71-66 της Αναντολού Εφές στο Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Τούρκους στην έβδομη σερί ήττα τους και 17η εφετινή.
Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν περιόρισε την Αναντολού στους 23 πόντους, επέτρεψε στη Χαποέλ να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και να πάρει το τρίτο σερί της θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα της έβαλε δύσκολα ακόμη και στο φινάλε, με το ματς να κρίνεται σε μία χαμένη βολή (του Βάιλερ-Μπαμπ στα 52΄΄ για τη λήξη) και ένα τρίποντο (του Τζόουνς στα 24΄΄), με το οποίο η Χαποέλ εξασφάλισε διαφορά τεσσάρων πόντων (67-63) και πήρε την ώθηση να «καθαρίσει» τον αγώνα.
Κορυφαίος των νικητών ο Κρις Τζόουνς με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ από την Αναντολού πάλεψε ο Σέιμπεν Λι με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 33-43, 50-53, 71-66
Έκπληξη στο Μόντε Κάρλο, όπου ο Ερυθρός Αστέρας σταμάτησε το νικηφόρο σερί (6 στα 6) της Μονακό και νίκησε 100-96 στην παράταση. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιζούντου, οι Σέρβοι έφτασαν στο 13-10 μετά από 23 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παραμένει δεύτερη με 15-8.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήξερε καλά τα... κατατόπια στο Πριγκηπάτο ως πρώην προπονητής της Μονακό. Έβαλε πολύ δύσκολα στους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγήθηκαν 21-20 στο 7΄ αλλά μετά άρχισαν σταδιακά να χάνουν την επαφή τους με το σκορ. Οι Σέρβοι πήραν το «πάνω χέρι» και έχτισαν διαφορά η οποία έφτασε μέχρι και τους 18 πόντους (29-47 στο 16΄). Η ομάδα του Σπανούλη είχε ένα... βουνό να ανέβει, αλλά ήταν βέβαιο ότι δεν θα τα παρατούσε. Με επί μέρους σκόρ 19-3 ξαναμπήκε στο ματς μειώνοντας σε 48-50 (21΄) και το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Με καλάθι του Μπάτλερ δέκα δεύτερα πριν από τη λήξη ο Αστέρας ισοφάρισε 90-90 και τα πάντα θα κρίνονταν στην παράταση. Εκεί με «καυτό» τον Τζόρνταν Νουόρα (δύο συνεχόμενα τρίποντα και 18π. συνολικά) οι Σέρβοι έφτασαν σε μία πολύ μεγάλη νίκη με . Κορυφαίος του γηπέδου, ο Νιγηριανός Ιμπούκα Ιζούντου που έκανε... εξωπραγματική εμφάνιση με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (22), ριμπάουντ (12) και αξιολόγηση (36). Απορίας άξιο πώς έπαιξε μόνο 21 λεπτά. Για τους γηπεδούχους ο Μάικ Τζέιμς είχε 14π., 7ασ. αλλά αστόχησε στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, ενώ ο Άλφα Ντιαλό είχε 19π. με 4/9 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 71-68, 90-90 (κ.δ.), 96-100
Με επίδειξη δύναμης στο β΄ ημίχρονο η Ζαλγκίρις Κάουνας διέλυσε 96-77 τη Βιλερμπάν στη Λιόν και βελτίωσε τη θέση της με 13-10 μετά από 23 αγωνιστικές στη Euroleague. Πολύ χαμηλά παραμένουν οι Γάλλοι, στην τελευταία θέση με 6-17.
Για ένα ημίχρονο κατάφεραν οι Γάλλοι να παραμείνουν στο παιχνίδι. Στη συνέχεια η Ζαλγκίρις «πάτησε γκάζι» και με σερί 20-4 στην τρίτη περίοδο απέκτησε διαφορά 20 πόντων (45-65) που της επέτρεψε να «καθαρίσει» το ματς. Το επί μέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν 30-14 και το υπόλοιπο του παιχνιδιού αποτέλεσε τυπική διαδικασία. Η Ζαλγκίρις επικράτησε με το τελικό 77-96 και κορυφαίους τους Φρανσίσκο (20π.,6ρ.,4ασ.) και Ράιτ (18π.,7ρ., 3κλ.). Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ερτέλ με 21π. και 6ασ.
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-45, 55-75, 77-96
Με «ήρωα» τον Μπριθουέλα, η Μπαρτσελόνα απέφυγε μια απρόσμενη εντός έδρας ήττα και επικράτησε 91-89 της Ντουμπάι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι, παραμένει στην εξάδα της κατάταξης με 15-8, ενώ οι «νεοφώτιστοι» της διοργάνωσης έχουν 10-13.
Η «Μπάρτσα» βρήκε ρυθμό μετά το πρώτο 15λεπτο, όταν έκανε σερί 10-0 και μετέτρεψε το 27-26 (14΄) σε 37-26 (16΄). Έκτοτε διατηρούσε μία διαφορά που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «ασαφαλείας», έφτασε όμως στο +12 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Με τον Αβράμοβιτς «μπροστάρη» η Ντουμπάι ξαναμπήκε στο ματς και ισοφάρισε 83-83 με επί μέρους σκορ 16-4, τέσσερα λεπτά πριν από τέλος, ενώ προηγήθηκε με τρίποντο του Μπέικον 87-88 ακριβώς ένα λεπτό πριν από το τέλος. Ο Μπριθουέλα όμως πέτυχε τους τέσσερις τελευταίους πόντους και αναδείχθηκε σε «άνθρωπο της στιγμής» για τη Μπαρτσελόνα, την οποία οδήγησε στη νίκη με 91-89. Ήταν άλλωστε και κορυφαίος σε όλη τη διάρκεια του ματς με 15π. και 4/7 τρίποντα, ενώ 20π. είχε ο Πάντερ. Από τη Ντουμπάι ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ είχε 29π. με 4/4 τρίποντα και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 49-41, 79-67, 91-89
Η Ρεάλ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 106-77 στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, και πάτησε τετράδα. Οι Ισπανοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +7 (30-23), ενώ με επιμέρους σκορ 24-13 στο δεύτερο δεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 18 πόντων (54-36).
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι και να διευρύνει σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας με άνεση στη νίκη. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Μαδριλένοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-8, ενώ η Αρμάνι υποχώρησε στο 11-12.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τρέι Λάιλς με 17 πόντους, ενώ για την Αρμάνι πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Μάρκο Γκούντουριτς με 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 54-36, 78-55, 106-77
Ένα ξέσπασμα της Παρτιζάν στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τη Μπάγερν έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών των Σέρβων, που πανηγύρισαν με «διπλό» της επιστροφή τους στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια επικράτησε με 73-67 των Βαυαρών στο Μόναχο, για την 23η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 7-16 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη 15η ήττα τους.
Από το 56-56 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 35΄, οι Σέρβοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 2-11 εξασφαλίζοντας στα 45΄΄ για τη λήξη μία διαφορά 9 πόντων (58-67) και κλειδώνοντας τη νίκη.
Κορυφαίος των νικητών ο Κάμερον Πέιν με 16 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης μέτρησε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 7-18, 32-34, 50-50, 63-67
Επιστροφή στις νίκες και για τη Βαλένθια, η οποία ενώποιον του κοινού της έκαμψε με 98-84 την αντίσταση της Παρί επί ισπανικού εδάφους και μπήκε με ρεκόρ 15-8 και πάλι σε τροχιά τετράδας. Στο 7-15 υποχώρησε η Παρί, η οποία κόλλησε στην αντίπαλη άμυνα στην τρίτη περίοδο (περιορίστηκε στους 11 πόντους) και είδε τις «νυχτερίδες» να ξεφεύγουν με +17 (70-53 στο 30΄) και να μην αγχώνονται μέχρι το φινάλε.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κάμερον Τέιλορ με 28 πόντους, ενώ από τους Γάλλους δεν αρκούσαν οι 14 πόντοι του Τζάστιν Ρόμπινσον.
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 50-42, 70-53, 98-84
Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93
Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66
Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89
Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
Μονακό (Μονακό) 15-8
Βαλένθια (Ισπανία) 15-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7
Ολυμπιακός 14-8
Παναθηναϊκός 14-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
Παρί (Γαλλία) 7-15
Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
22:00 Παρί-Dubai Basketball
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα
