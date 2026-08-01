Μητέρα δύο παιδιών στη Βρετανία πέθανε από σπάνια κύστη στον εγκέφαλο: «Είναι απλή ημικρανία» είχαν διαγνώσει οι γιατροί στο νοσοκομείο

Δικαστήριο στην πόλη Σουίντον ερευνά την υπόθεση της 29χρονης Λόρα Χάουζ που, το 2024, πήγε σε νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικής βλάβης και οι γιατροί την έστειλαν σπίτι της, κάνοντας διάγνωση για... πονοκέφαλο





Η Λόρα Χάουζ απευθύνθηκε στο Great Western Hospital του Σουίντον τον Ιούλιο του 2024, καθώς τα συμπτώματά της επιδεινώνονταν διαρκώς. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την ιατροδικαστική έρευνα, κάθε φορά λάμβανε αγωγή για ημικρανία και έπαιρνε εξιτήριο χωρίς να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ή άλλη απεικονιστική εξέταση.







«Έβγαζε ακατάληπτους ήχους, ήταν σαν να μιλούσες με μικρό παιδί»

«Είχε κάνει εμετό κάθε φορά που πηγαίναμε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα έκανε τρεις φορές. Περπατούσε σαν μια εύθραυστη ηλικιωμένη και όχι σαν μια υγιής γυναίκα 29 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.







«Έβγαζε μόνο ακατάληπτους ήχους. Ήταν σαν να προσπαθούσες να μιλήσεις με ένα μικρό παιδί», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για το γεγονός ότι στις ιατρικές σημειώσεις αναφερόταν πως η ασθενής ήταν σε πλήρη επαφή με το περιβάλλον και χωρίς σύγχυση.



«Πρόκειται για μια απλή ημικρανία»

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Όπως ανέφερε, ένας από τους γιατρούς πρότεινε μάλιστα να βρουν έναν μικρό, σκοτεινό χώρο, ακόμη και μια αποθήκη, ώστε να καθίσει εκεί η 29χρονη και να ανακουφιστούν τα συμπτώματά της.



Ο ειδικευόμενος γιατρός Νάιλες Σινγκ, που την εξέτασε κατά την τρίτη επίσκεψη, κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα το τμήμα επειγόντων λειτουργούσε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε προηγηθεί διακοπή ρεύματος που προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση και αναστάτωση.



Όπως είπε, δεν διαπίστωσε οξεία νευρολογικά συμπτώματα. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει αξονική τομογραφία, εφόσον αυτή ήταν άμεσα διαθέσιμη.

Μια τραγική υπόθεση που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ασθενούς στα επείγοντα νοσοκομείου εξετάζεται στη Βρετανία , μετά τον θάνατο μιας 29χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία είχε επισκεφθεί τρεις φορές μέσα σε τρεις ημέρες το ίδιο νοσοκομείο με έντονους πονοκεφάλους, θολή όραση και συνεχείς εμετούς, προτού τελικά χάσει τη ζωή της από μια σπάνια κύστη στον εγκέφαλο.Η Λόρα Χάουζ απευθύνθηκε στο Great Western Hospital του Σουίντον τον Ιούλιο του 2024, καθώς τα συμπτώματά της επιδεινώνονταν διαρκώς. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την ιατροδικαστική έρευνα, κάθε φορά λάμβανε αγωγή για ημικρανία και έπαιρνε εξιτήριο χωρίς να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ή άλλη απεικονιστική εξέταση.Ο σύζυγός της, Κρις Χάουζ, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την εικόνα της συζύγου του κατά την τρίτη επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, στις 9 Ιουλίου. Όπως κατέθεσε, η 29χρονη ήταν τόσο εξαντλημένη ώστε χρειάστηκε να τη μεταφέρει αγκαλιά από το πάρκινγκ μέχρι τα επείγοντα.«Είχε κάνει εμετό κάθε φορά που πηγαίναμε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα έκανε τρεις φορές. Περπατούσε σαν μια εύθραυστη ηλικιωμένη και όχι σαν μια υγιής γυναίκα 29 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος περιέγραψε ότι η σύζυγός του δυσκολευόταν να παραμείνει καθιστή, γλιστρούσε από την καρέκλα της όσο περίμεναν να εξεταστεί και δεν μπορούσε να αρθρώσει ολοκληρωμένες προτάσεις.«Έβγαζε μόνο ακατάληπτους ήχους. Ήταν σαν να προσπαθούσες να μιλήσεις με ένα μικρό παιδί», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για το γεγονός ότι στις ιατρικές σημειώσεις αναφερόταν πως η ασθενής ήταν σε πλήρη επαφή με το περιβάλλον και χωρίς σύγχυση.Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Κρις Χάουζ ζήτησε από τους γιατρούς να πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος ή αξονική τομογραφία, όμως του απάντησαν ότι η σύζυγός του έπασχε από μια «απλή ημικρανία» και πως το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ξεκουραστεί σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.Όπως ανέφερε, ένας από τους γιατρούς πρότεινε μάλιστα να βρουν έναν μικρό, σκοτεινό χώρο, ακόμη και μια αποθήκη, ώστε να καθίσει εκεί η 29χρονη και να ανακουφιστούν τα συμπτώματά της.Ο ειδικευόμενος γιατρός Νάιλες Σινγκ, που την εξέτασε κατά την τρίτη επίσκεψη, κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα το τμήμα επειγόντων λειτουργούσε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε προηγηθεί διακοπή ρεύματος που προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση και αναστάτωση.Όπως είπε, δεν διαπίστωσε οξεία νευρολογικά συμπτώματα. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει αξονική τομογραφία, εφόσον αυτή ήταν άμεσα διαθέσιμη.



Η δραματική κατάληξη και η αλλαγή πρωτοκόλλου Αφού επέστρεψε στο σπίτι της, η κατάσταση της Λόρα Χάουζ επιδεινώθηκε ραγδαία. Την επόμενη ημέρα άρχισε να χάνει σταδιακά τις αισθήσεις της, ενώ το απόγευμα παρουσίασε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Ο σύζυγός της κάλεσε ασθενοφόρο και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.



Η 29χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Southmead Hospital, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, υπέκυψε στις 11 Ιουλίου λόγω εκτεταμένης υποξικής εγκεφαλικής βλάβης που προκλήθηκε από μια σπάνια κολλοειδή κύστη στον εγκέφαλο.



Κατά την ακροαματική διαδικασία, ανώτεροι γιατροί του νοσοκομείου παραδέχθηκαν ότι αν ήταν γνωστό πως η ασθενής είχε προσέλθει ήδη δύο φορές με τα ίδια συμπτώματα, θα εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο διενέργειας αξονικής τομογραφίας.



Μετά τον θάνατο της 29χρονης, το νοσοκομειακό ίδρυμα υιοθέτησε το πρωτόκολλο «Jess's Law», το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική επανεκτίμηση ασθενών που επιστρέφουν για τρίτη φορά με τα ίδια συμπτώματα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να παραβλεφθούν σοβαρές παθήσεις.



Η οικογένεια ζητά από τον ιατροδικαστή να αναγνωριστεί αμέλεια στη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ η πλευρά του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια. Η τελική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.