Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Φίδι δύο μέτρων εισέβαλε σε αποθήκη κατοικίας στην Εύβοια
Φίδι δύο μέτρων εισέβαλε σε αποθήκη κατοικίας στην Εύβοια
Ο λαφιάτης είναι μη δηλητηριώδες και προστατευόμενο είδος - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε απομακρυσμένη δασική περιοχή, όπου απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) στον Μαλακώντα Ευβοίας, όταν εντοπίστηκε ένα μεγάλο φίδι μέσα σε αποθήκη κατοικίας.
Μετά από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, στο σημείο έσπευσαν οι εθελοντές του συλλόγου FetesClub 4×4, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση απομάκρυνσης του ερπετού.
Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν λαφιάτη μήκους περίπου δύο μέτρων. Με ψυχραιμία και ειδικούς χειρισμούς, οι εθελοντές κατάφεραν να περισυλλέξουν το φίδι με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσουν οι κάτοικοι ή το ίδιο το ζώο, σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.
Ο λαφιάτης μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε απομακρυσμένη δασική περιοχή, όπου απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.
Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, η εμφάνιση φιδιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι ασυνήθιστη.
Ο λαφιάτης είναι μη δηλητηριώδες και προστατευόμενο είδος, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.
Μετά από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, στο σημείο έσπευσαν οι εθελοντές του συλλόγου FetesClub 4×4, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση απομάκρυνσης του ερπετού.
Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν λαφιάτη μήκους περίπου δύο μέτρων. Με ψυχραιμία και ειδικούς χειρισμούς, οι εθελοντές κατάφεραν να περισυλλέξουν το φίδι με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσουν οι κάτοικοι ή το ίδιο το ζώο, σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.
Ο λαφιάτης μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε απομακρυσμένη δασική περιοχή, όπου απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.
Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, η εμφάνιση φιδιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι ασυνήθιστη.
Ο λαφιάτης είναι μη δηλητηριώδες και προστατευόμενο είδος, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.
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