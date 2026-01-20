Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν δεν χρησιμοποίησε ούτε λεπτό τους Γιουρτσεβέν και Σορτς στο παιχνίδι με τη Μπασκόνια
Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν δεν χρησιμοποίησε ούτε λεπτό τους Γιουρτσεβέν και Σορτς στο παιχνίδι με τη Μπασκόνια
Λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Τούρκου για ορισμένους παίκτες, τους οποίους δεν κατονόμασε, που «χαλάνε» το σύστημα της ομάδας του, δεν χρησιμοποίησε καθόλου τους Σορτς και Γιουρτσεβέν
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ εύκολη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια με 93-74.
Ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποίησε όλους του τους παίκτες, εκτός από τους Τι Τζέι Σορτς και Όμερ Γιούρτσεβεν.
Ο Αμερικανός γκαρντ και ο Τούρκος σέντερ είχαν μηδέν λεπτά συμμετοχής, με τον έμπειρο κόουτς να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους δύο παίκτες του.
Αντιθέτως, ο Βασίλης Τολιόπουλος αγωνίστηκε για 26:19, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έμεινε στο glass floor για 17:12, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έπαιξε για 14:39 και ο Κένεθ Φαρίντ πήρε 19:03 λεπτά από τον Αταμάν.
