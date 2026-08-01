Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κορωπί

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί

Επί ποδός η Πυροσβεστική με 10 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί
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Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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