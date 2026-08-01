Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το νέο αστέρι της τέθηκε νοκ άουτ επ' αόριστον με... μεταβολική διαταραχή
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το νέο αστέρι της τέθηκε νοκ άουτ επ' αόριστον με... μεταβολική διαταραχή
Οι «ασπιρίνες» απέκτησαν στις αρχές του καλοκαιριού τον 17χρονο Κένεθ Άιχορν από τη Χέρτα Βερολίνου έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η εκκίνηση της σεζόν βρίσκει τον πιτσιρικά στα... πιτς χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα επιστρέψει
Θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν με το δέλεαρ της άμεσης συμμετοχής του στην πρώτη ομάδα να κερδίζει τη μάχη από τους υπόλοιπους διεκδικητές και να τον κάνει δικό της...
Ο 17χρονος Κένεθ Άιχορν, που αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, έβγαλε μάτια την περσινή σεζόν αγωνιζόμενος στην 2η κατηγορία της Γερμανίας με τη Χέρτα Βερολίνου καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο (έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε, ξεκίνησε ως βασικός και σκόραρε στην κατηγορία).
Στην Bundesliga όλοι ανυπομονούσαν για να τον απολαύσουν, ωστόσο η καριέρα του κινδυνεύει πλέον να τιναχθεί στον αέρα, καθώς μια μεταβολική διαταραχή τον υποχρεώνει να σταματήσει άμεσα και επ αόριστον τις προπονήσεις!
Όλα ξεκίνησαν από μια γαστρεντερολογική λοίμωξη στις αρχές του Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης να χάσει έως και πέντε κιλά μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.
Με τις εβδομάδες να περνούν και την κατάσταση του να μη βελτιώνεται, υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις που απέδειξαν ότι υποφέρει από μεταβολική διαταραχή.
Αυτές οι περιπτώσεις συνήθως αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένες κλινικές, γι' αυτό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός ομάδας μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση, αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι το όλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το υπερβολικό άγχος και τις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν από το πρόσωπο του.
«Ο Κένεθ ετοιμάζεται να ξεκινήσει αυτό που ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο. Θα τον στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή τη διαδρομή», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σίμον Ρόλφες και συμπλήρωσε:
«Αυτό που έχει σημασία σε αυτό το στάδιο είναι ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανάρρωσή του και ότι δίνεται στον Κένεθ ο χρόνος, η ηρεμία και η ησυχία που χρειάζεται για τη θεραπεία του, χωρίς καμία πίεση».
Ο 17χρονος Κένεθ Άιχορν, που αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, έβγαλε μάτια την περσινή σεζόν αγωνιζόμενος στην 2η κατηγορία της Γερμανίας με τη Χέρτα Βερολίνου καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο (έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε, ξεκίνησε ως βασικός και σκόραρε στην κατηγορία).
Στην Bundesliga όλοι ανυπομονούσαν για να τον απολαύσουν, ωστόσο η καριέρα του κινδυνεύει πλέον να τιναχθεί στον αέρα, καθώς μια μεταβολική διαταραχή τον υποχρεώνει να σταματήσει άμεσα και επ αόριστον τις προπονήσεις!
Όλα ξεκίνησαν από μια γαστρεντερολογική λοίμωξη στις αρχές του Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης να χάσει έως και πέντε κιλά μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.
Με τις εβδομάδες να περνούν και την κατάσταση του να μη βελτιώνεται, υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις που απέδειξαν ότι υποφέρει από μεταβολική διαταραχή.
Αυτές οι περιπτώσεις συνήθως αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένες κλινικές, γι' αυτό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός ομάδας μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση, αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι το όλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το υπερβολικό άγχος και τις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν από το πρόσωπο του.
«Ο Κένεθ ετοιμάζεται να ξεκινήσει αυτό που ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο. Θα τον στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή τη διαδρομή», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σίμον Ρόλφες και συμπλήρωσε:
«Αυτό που έχει σημασία σε αυτό το στάδιο είναι ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανάρρωσή του και ότι δίνεται στον Κένεθ ο χρόνος, η ηρεμία και η ησυχία που χρειάζεται για τη θεραπεία του, χωρίς καμία πίεση».
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