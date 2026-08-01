Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το νέο αστέρι της τέθηκε νοκ άουτ επ' αόριστον με... μεταβολική διαταραχή

Οι «ασπιρίνες» απέκτησαν στις αρχές του καλοκαιριού τον 17χρονο Κένεθ Άιχορν από τη Χέρτα Βερολίνου έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η εκκίνηση της σεζόν βρίσκει τον πιτσιρικά στα... πιτς χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα επιστρέψει