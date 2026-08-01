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Σάλος στη Βρετανία: Η δημόσια εταιρεία συγκοινωνιών προσέλαβε ελεύθερους σκοπευτές, σκοτώνουν τα περιστέρια σε σταθμούς του μετρό
Σάλος στη Βρετανία: Η δημόσια εταιρεία συγκοινωνιών προσέλαβε ελεύθερους σκοπευτές, σκοτώνουν τα περιστέρια σε σταθμούς του μετρό
Σκληρές είναι οι εικόνες καθώς φιλοζωική οργάνωση αντιδρά ισχυριζόμενη ότι μέσα σε δύο χρόνια τουλάχιστον 655 περιστέρια πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ενώ καταστράφηκαν 17 ενεργές φωλιές
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι περισσότερα από 650 περιστέρια θανατώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της Transport for London (TfL), της δημόσιας αρχής που διαχειρίζεται το συγκοινωνιακό δίκτυο της πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η οργάνωση Manchester Pigeon Rehab (MPR), από τον Μάρτιο του 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 123 επιχειρήσεις απομάκρυνσης περιστεριών σε σταθμούς και εγκαταστάσεις του μετρό, με στόχο την αντιμετώπιση των πουλιών που φώλιαζαν σε κτίρια ή είχαν παγιδευτεί σε προστατευτικά δίχτυα.
Ο απολογισμός, σύμφωνα με την οργάνωση, είναι ιδιαίτερα βαρύς: τουλάχιστον 655 περιστέρια πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, επτά νεοσσοί θανατώθηκαν ή απομακρύνθηκαν, ενώ καταστράφηκαν και 17 ενεργές φωλιές.
Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που, σύμφωνα με την MPR, απεικονίζουν εργαζομένους συνεργαζόμενων εταιρειών να πυροβολούν περιστέρια με αεροβόλα μέσα σε σταθμούς του μετρό. Σε μία από τις εικόνες, εργαζόμενος φαίνεται να πατά με τη μπότα του ένα τραυματισμένο περιστέρι που αιμορραγεί στον σταθμό Stanmore.
Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη ότι αρκετοί νεοσσοί έμειναν ορφανοί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ειδικές συσκευές ευθανασίας πτηνών για τη θανάτωσή τους.
Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη και μέσα στην περίοδο αναπαραγωγής των περιστεριών, παρότι οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές της Αγγλίας συνιστούν την αποφυγή θανατηφόρων παρεμβάσεων εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, όταν περιστέρια παγιδεύονταν στα δίχτυα προστασίας, σε αρκετές περιπτώσεις πυροβολούνταν αντί να απελευθερωθούν.
Η MPR υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δείχνουν πως αρκετά ζώα υπέστησαν αχρείαστο πόνο, γεγονός που οδήγησε φιλοζωικές οργανώσεις στην κατάθεση αναφοράς στη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προστασίας των ζώων.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η οργάνωση Manchester Pigeon Rehab (MPR), από τον Μάρτιο του 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 123 επιχειρήσεις απομάκρυνσης περιστεριών σε σταθμούς και εγκαταστάσεις του μετρό, με στόχο την αντιμετώπιση των πουλιών που φώλιαζαν σε κτίρια ή είχαν παγιδευτεί σε προστατευτικά δίχτυα.
Ο απολογισμός, σύμφωνα με την οργάνωση, είναι ιδιαίτερα βαρύς: τουλάχιστον 655 περιστέρια πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, επτά νεοσσοί θανατώθηκαν ή απομακρύνθηκαν, ενώ καταστράφηκαν και 17 ενεργές φωλιές.
Transport for London workers 'use snipers to kill more than 650 pigeons at stations' in mass cull https://t.co/HzQO9SqEJY— Daily Mail (@DailyMail) July 31, 2026
Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που, σύμφωνα με την MPR, απεικονίζουν εργαζομένους συνεργαζόμενων εταιρειών να πυροβολούν περιστέρια με αεροβόλα μέσα σε σταθμούς του μετρό. Σε μία από τις εικόνες, εργαζόμενος φαίνεται να πατά με τη μπότα του ένα τραυματισμένο περιστέρι που αιμορραγεί στον σταθμό Stanmore.
Σοκαριστικές εικόνες και καταγγελίες
Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη ότι αρκετοί νεοσσοί έμειναν ορφανοί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ειδικές συσκευές ευθανασίας πτηνών για τη θανάτωσή τους.
Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη και μέσα στην περίοδο αναπαραγωγής των περιστεριών, παρότι οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές της Αγγλίας συνιστούν την αποφυγή θανατηφόρων παρεμβάσεων εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, όταν περιστέρια παγιδεύονταν στα δίχτυα προστασίας, σε αρκετές περιπτώσεις πυροβολούνταν αντί να απελευθερωθούν.
Δεν πέθαιναν όλα ακαριαίαΤα στοιχεία που προέκυψαν μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα δείχνουν ότι δεν κατέληγαν όλα τα περιστέρια αμέσως μετά τον πυροβολισμό. Σε μία επιχείρηση στον σταθμό Arnos Grove χρειάστηκαν 20 πυροβολισμοί για να θανατωθούν 16 περιστέρια, ενώ σε άλλη περίπτωση, σε αμαξοστάσιο του Ruislip, τραυματισμένο περιστέρι κατάφερε να διαφύγει και δεν εντοπίστηκε ποτέ.
Η MPR υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δείχνουν πως αρκετά ζώα υπέστησαν αχρείαστο πόνο, γεγονός που οδήγησε φιλοζωικές οργανώσεις στην κατάθεση αναφοράς στη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προστασίας των ζώων.
Η οργάνωση καλεί την TfL να εγκαταλείψει οριστικά τις θανατηφόρες πρακτικές και να επενδύσει σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η τροποποίηση των χώρων φωλεοποίησης, η χρήση αποτρεπτικών μέσων και άλλες μη θανατηφόρες μέθοδοι διαχείρισης του πληθυσμού των περιστεριών.
«Υπάρχουν λύσεις χωρίς θανάτωση»
Όπως επισημαίνει, τα περιστέρια είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και ευφυή πτηνά, δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και στο παρελθόν είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως αγγελιοφόροι, ακόμη και σε περιόδους πολέμου.
Από την πλευρά της, η TfL υπερασπίζεται την πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι η βασική της προτεραιότητα είναι η πρόληψη και ότι η απομάκρυνση περιστεριών εφαρμόζεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι διαθέσιμες μη θανατηφόρες επιλογές.
Η απάντηση της Εταιρείας Συγκοινωνιών του Λονδίνου
Όπως αναφέρει, η παρουσία μεγάλου αριθμού περιστεριών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς τα περιττώματά τους ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια και έντομα, ενώ οι φωλιές και τα συσσωρευμένα υλικά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις του συγκοινωνιακού δικτύου.
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