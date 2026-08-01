Σάλος στη Βρετανία: Η δημόσια εταιρεία συγκοινωνιών προσέλαβε ελεύθερους σκοπευτές, σκοτώνουν τα περιστέρια σε σταθμούς του μετρό



«Υπάρχουν λύσεις χωρίς θανάτωση»



Η απάντηση της Εταιρείας Συγκοινωνιών του Λονδίνου

Η οργάνωση καλεί την TfL να εγκαταλείψει οριστικά τις θανατηφόρες πρακτικές και να επενδύσει σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η τροποποίηση των χώρων φωλεοποίησης, η χρήση αποτρεπτικών μέσων και άλλες μη θανατηφόρες μέθοδοι διαχείρισης του πληθυσμού των περιστεριών.Όπως επισημαίνει, τα περιστέρια είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και ευφυή πτηνά, δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και στο παρελθόν είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως αγγελιοφόροι, ακόμη και σε περιόδους πολέμου.Από την πλευρά της, η TfL υπερασπίζεται την πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι η βασική της προτεραιότητα είναι η πρόληψη και ότι η απομάκρυνση περιστεριών εφαρμόζεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι διαθέσιμες μη θανατηφόρες επιλογές.Όπως αναφέρει, η παρουσία μεγάλου αριθμού περιστεριών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς τα περιττώματά τους ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια και έντομα, ενώ οι φωλιές και τα συσσωρευμένα υλικά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις του συγκοινωνιακού δικτύου.