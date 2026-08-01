Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου: Στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου: Στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή
Την πρόκριση στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο που θα διεξαχθεί το πρωί της Δευτέρας (3/8, 10:00), στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, πήρε η Βασιλική Αλεξανδρή, που κατέλαβε την 8η θέση στον προκριματικό του αγωνίσματος
Η Βασιλική Αλεξανδρή (η τρίτη από τις τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή που επαναπατρίστηκαν μετά από 14 χρόνια και αγωνίζονται πλέον για τα ελληνικά χρώματα) βαθμολογήθηκε με 246,5013 β. και κατετάγη όγδοη ανάμεσα σε 14 αθλήτριες που μετείχαν στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο, που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (3/8) στις 10:00, προκρίθηκαν οι 12 πρώτες.
Με την καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού πέρασε τελικό η Λευκορωσίδα (αγωνίζεται με τα χρώματα της E.A.) Βασιλίνα Κχαντόσκα με 287,3999 β.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του προκριματικού στο Ελεύθερο Σόλο ΕΔΩ.
Το απόγευμα του Σαββάτου (17:50 ώρα Ελλάδας) αγωνίζονται στον Τελικό του Ελεύθερου Ντουέτου οι Άννα Μαρία Αλεξανδρή / Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν την Παρασκευή τοχρυσό μετάλλιο στο Τεχνικό Ντουέτο.
Στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο, που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (3/8) στις 10:00, προκρίθηκαν οι 12 πρώτες.
Με την καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού πέρασε τελικό η Λευκορωσίδα (αγωνίζεται με τα χρώματα της E.A.) Βασιλίνα Κχαντόσκα με 287,3999 β.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του προκριματικού στο Ελεύθερο Σόλο ΕΔΩ.
Το απόγευμα του Σαββάτου (17:50 ώρα Ελλάδας) αγωνίζονται στον Τελικό του Ελεύθερου Ντουέτου οι Άννα Μαρία Αλεξανδρή / Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν την Παρασκευή τοχρυσό μετάλλιο στο Τεχνικό Ντουέτο.
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