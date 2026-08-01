Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα και από εναέρια μέσα 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κουνεπέλι Ηλείας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνεπέλι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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