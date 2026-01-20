Μπαρτζώκας: Με τσαντίζει που δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων
SPORTS
Γιώργος Μπαρζώκας Ολυμπιακός Euroleague Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτζώκας: Με τσαντίζει που δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων

Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι

Μπαρτζώκας: Με τσαντίζει που δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 100-93 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και έφτασε στις 14 νίκες στη Euroleague. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έμεινε ευχαριστημένος από τη νίκη όχι όμως και από την συμπεριφορά της ομάδας του αφού από τους 25 η διαφορά έπεσε στους 7! 


Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος επειδή κερδίσαμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκτιμάς και δεν υποτιμώ καμία νίκη και κανέναν αντίπαλο. Κατά δεύτερον δεν γίνεται να είμαι ευχαριστημένος όταν επιτρέψαμε 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων που τελείωσε στους επτά. Φαίνεται πως η ομάδα μας πρέπει να παίξει με συνέπεια όπως στη δεύτερη περίοδο και όχι όπως στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ντροπιαστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο με τσαντίζει πάρα πολύ».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης