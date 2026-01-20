Μπαρτζώκας: Με τσαντίζει που δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων
Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 100-93 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και έφτασε στις 14 νίκες στη Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έμεινε ευχαριστημένος από τη νίκη όχι όμως και από την συμπεριφορά της ομάδας του αφού από τους 25 η διαφορά έπεσε στους 7!
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος επειδή κερδίσαμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκτιμάς και δεν υποτιμώ καμία νίκη και κανέναν αντίπαλο. Κατά δεύτερον δεν γίνεται να είμαι ευχαριστημένος όταν επιτρέψαμε 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων που τελείωσε στους επτά. Φαίνεται πως η ομάδα μας πρέπει να παίξει με συνέπεια όπως στη δεύτερη περίοδο και όχι όπως στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ντροπιαστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο με τσαντίζει πάρα πολύ».
