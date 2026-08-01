Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Στα χέρια πιάστηκαν αλλοδαποί αλιεργάτες σε σκάφος στον κόλπο της Καβάλας, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Στα χέρια πιάστηκαν αλλοδαποί αλιεργάτες σε σκάφος στον κόλπο της Καβάλας, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος κι ένας 42χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης
Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλιεργατών (υπηκόων Αιγύπτου) σημειώθηκε σε σκάφος που βρισκόταν στο κόλπο της Καβάλας για αλιεία.
Μετά την συμπλοκή το σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντοπίζοντας τους εμπλεκόμενους.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ο 54χρονος και ο 42χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι αλιεργάτες (ηλικίας 50, 27, 54 και 42 ετών), ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόποινης πράξης.
Μετά την συμπλοκή το σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντοπίζοντας τους εμπλεκόμενους.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ο 54χρονος και ο 42χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι αλιεργάτες (ηλικίας 50, 27, 54 και 42 ετών), ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόποινης πράξης.
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