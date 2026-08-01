Στα χέρια πιάστηκαν αλλοδαποί αλιεργάτες σε σκάφος στον κόλπο της Καβάλας, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα Συμπλοκή Αλλοδαποί Σκάφος

Στα χέρια πιάστηκαν αλλοδαποί αλιεργάτες σε σκάφος στον κόλπο της Καβάλας, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος κι ένας 42χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης

Στα χέρια πιάστηκαν αλλοδαποί αλιεργάτες σε σκάφος στον κόλπο της Καβάλας, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
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Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλιεργατών (υπηκόων Αιγύπτου) σημειώθηκε σε σκάφος που βρισκόταν στο κόλπο της Καβάλας για αλιεία.

Μετά την συμπλοκή το σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντοπίζοντας τους εμπλεκόμενους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ο 54χρονος και ο 42χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι αλιεργάτες (ηλικίας 50, 27, 54 και 42 ετών), ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόποινης πράξης.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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