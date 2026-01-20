Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ολυμπιακός: Διάσειση ο Μιλουτίνοφ μετά το χτύπημα που δέχτηκε στο παιχνίδι με την Μακάμπι, βίντεο
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού δεν είναι σίγουρο πως θα ταξιδέψει την Τετάρτη στην Τουρκία για το παιχνίδι με την Εφές
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει υποστεί διάσειση από το χτύπημα του Μπρίσετ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μακάμπι στο ΣΕΦ και είναι αμφίβολο εάν θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Τουρκία.
Στο 1.35' πριν το φινάλε ο Σέρβος σέντερ δέχτηκε δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο, κοκκίνησε και έφυγε για τα αποδυτήρια.
Οι γιατροί διέγνωσαν διάσειση και έτσι είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα ταξιδέψει την Τετάρτη στην Πόλη για τον αγώνα της Πέμπτης με την Εφές.
«Δεν ξέρουμε αν θα ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ. Από το χτύπημα έχει υποστεί διάσειση, ο γιατρός λέει να μην ταξιδέψει. Θα το δούμε» είπε σχετικά με το θέμα στη συνέντευξη Τύπου ο Μπαρτζώκας.
«Δεν ξέρουμε αν θα ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ. Από το χτύπημα έχει υποστεί διάσειση, ο γιατρός λέει να μην ταξιδέψει. Θα το δούμε» είπε σχετικά με το θέμα στη συνέντευξη Τύπου ο Μπαρτζώκας.
