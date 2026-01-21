Θρίαμβος της Σπόρτινγκ με 2-1 επί της Παρί, η Άρσεναλ 3-1 την Ίντερ στο Μιλάνο, δείτε και τα 32 γκολ του Champion League
Θρίαμβος της Σπόρτινγκ με 2-1 επί της Παρί, η Άρσεναλ 3-1 την Ίντερ στο Μιλάνο, δείτε και τα 32 γκολ του Champion League
Οι Λονδρέζοι έκαναν το 7χ7 στη League Phase, ενώ οι Πορτογάλοι σκαρφάλωσαν στην 6η θέση σοκάροντας στις καθυστερήσεις τους πρωταθλητές Ευρώπης - Στα άλλα ματς: Κοπεγχάγη - Νάπολι 1-1, Ρεάλ - Μονακό 6-1, Τότεναμ - Ντόρτμουντ 2-0, Βιγιαρεάλ - Άγιαξ 1-2
Με 32 γκολ έγινε η επανεκκίνηση του Champions League καθώς σήμερα διεξήχθη το πρώτο μέρος της 7ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phaseμε αποτελέσματα που δημιουργούν νέα δεδομένα στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση...
Αν εξαιρέσει κανείς τις Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ και Καϊράτ που έχουν αποκλειστεί, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν τις δικές τους ελπίδες και οι αυριανοί εννέα αγώνες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο ως προς τους «τελικούς» της επόμενης Τετάρτης (28/1) οπότε και θα διεξαχθούν οι τελευταίοι αγώνες. Ήδη πάντως ξέρουμε τον έναν καθώς η αναμέτρηση Άγιαξ - Ολυμπιακός θα κρίνει ποια από τις δύο θα περάσει στα play off.
Στη σημερινά ματς η Άρσεναλ συνέχισε την αήττητη προέλαση της φεύγοντας με το τρίποντο από την έδρα της Ίντερ, αλλά την πιο μεγάλη νίκη πέτυχε η Σπόρτινγκ (έπαιξε ο Βαγιαννίδης) που λύγισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.
Η Ρεάλ «ξεμπούκωσε» διαλύοντας με 6-1 τη Μονακό, ενώ μια θέση στην 8αδα ονειρεύεται η αλλοπρόσαλη Τότεναμ (2-0 τη Ντόρτμουντ), την ίδια ώρα που η Νάπολι έμπλεξε με την ισοπαλία στην Κοπεγχάγη...
Η αρμάδα του Μίκελ Αρτέτα πέρασε κι από το Μιλάνο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκαμπριέ Ζεσούς, ο οποίος επέστρεψε καυτός μετά την πολύμηνη απουσία του λόγω τραυματισμού.
Μόλις στο 10' οι Λονδρέζοι έκρυψαν τη μπάλα και ο Βραζιλιάνος με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ. Η Ίντερ έβγαλε αντίδραση και απάντησε στο 18' με τον Σούτσιτς ο οποίος νίκησε τον Ράγια με εξαιρετικό σουτ.
Δείτε όλα τα γκολ
Ίντερ - Άρσεναλ 1-3Πρώτη και με απόσταση ασφαλείας στην Premier League, πρώτη και καλύτερη στο Champions League όντας η μοναδική ομάδα με 7 νίκες σε ισάριθμα ματς.
Η Παρί δεν είχε χάσει σε 32 διαδοχικά παιχνίδια απέναντι σε ομάδες εκτός των «μεγάλων πέντε πρωταθλημάτων» από τον Δεκέμβριο του 2013 (26 νίκες, 6 ισοπαλίες), αλλά αυτή η παράδοση έλαβε τέλος στην πρωετύουσα της Πορτογαλίας με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να παίζει στο τελευταίο ημίωρο όπου κρίθηκαν όλα.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 74' με τον Έλληνα αυντικό να δίνει κατά λάθος ασίστ (κόντραρε το σουτ του Κατάμο π'ανω του) στον Σουάρες, ο οποίος πέτυχε το 1-0. Δεν χάρηκαν για πολύ το γκολ τους καθώς ο Κβαρατσχέλια με τρομερό σουτ διαμόρφωσε το 1-1, με τους Γάλλους να πιέζουν για την ανατροπή, αλλά στις καθυστερήσεις ο Σεβαλιέ έδιωξε το σουτ του Τρινκάο και ο Σουάρες με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1.
Μόλις στο 5΄ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ με υπέροχο πλασέ κι αφού οι Μονεγάσκοι έχασαν κάποιες ευκαιρίες στο 26΄ο Γάλλος επιθετικός εκτέλεσε ξανά την ομάδα που τον ανέδειξε μετά από ασίστ του Βινίσιους. Ο Βίνι έδωσε νέα ασίστ στο 51' με τον Μασταντουόνο να σκοράρει και στο 55' ο Βραζιλιάνος οδήγησε τον Κερέρ στο... αυτογκόλο πριν στο 63΄ολοκληρώσει την εντυπωσιακή του παράσταση με γκολάρα στο «παραθυράκι» της εστίας.
Η Μονακό πέτυχε το γκολ της τιμής στο 72' με τον Τεζέ, όμως το κερασακι στην τούρτα έβαλε ο Μπέλιγχαμ στο 80'.
Το Κίτρινο Υποβρύχιο ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά παρόλο που δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε πήρε το προβάδισμα στις αρχές του Β' ημιχρόνου με τον Ολογουασέγι.
Ο Άγιαξ πλέον ήταν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά στο 61' ο Γκλουκ με απευθείας εκτέλεση φάουλ έφερε το ματς στα ίσια για να ακολουθήσει ένα φινάλε θρίλερ.
Στο 90' ο Αίαντας έκανε την ανατροπή με τον Εντβάρντσεν, με την Βιγιαρεάλ να χάνει δύο απίθανες ευκαιρίες στο 90'+5' και στο 90'+6'.
Οι Σπερς προηγήθηκαν στο 14’ με τον Ρομέρο και δέκα λεπτά αργότερα η Ντόρτμουντ έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Σβένσον έκανε μαρκάρισμα με τις τάπες. Οι Λονδρέζοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 37’ με τον Σολάνκε και από κει και πέρα έκαναν διαχείριση, καταφέρνοντας να μην δεχθούν γκολ (πράγμα σπάνιο για την ομάδα του Τόμας Φρανκ).
Η Κοπεγχάγη παρά το αριθμητικός μειονέκτημα πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της και στο 72’ σε μια αντεπίθεση ο Ελιονούσι κέρδισε πέναλτι με τον Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς να αποκρούει την εκτέλεση του Λάρσον, αλλά πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 1-1. Οι Ιταλοί ξύπνησαν, πίεσαν, αλλά δεν βρήκαν γκολ νίκης και πλέον βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*
4. Τότεναμ (15-7) 14
5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
6. Σπόρτινγκ (14-9) 13
7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
8. Αταλάντα (8-6) 13*
9. Ίντερ (13-7) 12
10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*
11. Λίβερπουλ (11-8) 12*
12. Ντόρτμουντ (19-15) 11
13. Νιούκαστλ (13-6) 10*
14. Τσέλσι (13-8) 10*
15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*
16. Μαρσέιγ (11-8) 9*
17. Γιουβέντους (12-10) 9*
18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*
19. Λεβερκούζεν (10-14) 9
20. Μονακό (8-14) 9
21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*
22. Ολυμπιακός (8-13) 8
23. Νάπολι (7-12) 8
24. Κοπεγχάγη (11-17) 8
25. Καραμπάγκ (10-13) 7*
26. Μπριζ (12-17) 7
27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
28. Μπενφίκα (6-8) 6*
29. Πάφος (4-9) 6*
30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*
31. Άγιαξ (7-19) 6
32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*
33. Άιντραχτ (8-16) 4*
34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου
Καϊράτ – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
Ιντερ – Αρσεναλ 1-3
Ρεάλ – Μονακό 6-1
Σπόρτινγκ Λισσ. - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μ.
Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρ.
Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Γιουβέντους - Μπενφίκα
Μαρσέιγ - Λίβερπουλ
Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν
Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα
Τσέλσι - Πάφος
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1Μια μεγάλη βραδιά για τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας που έριξαν στο καναβάτσο τους πρωταθλητές Ευρώπης υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη φετινή τους ήττα (η πρώτη στην έδρα της Άρσεναλ).
Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό 6-1Πριν μία εβδομάδα η Ρεάλ γνώρισε ντροπιαστικό αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Αλμπαθέτε στο πρώτο ματς στη μετά Τσάμπι Αλόνσο, ενώ την Κυριακή εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών κέρδισε τη Λεβάντε για τη La Liga. Σήμερα όμως η Ρεάλ επέστρεψε στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις και ξέσπασε στη Μονακό.
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2Μέχρι την περασμένη αγωνιστική ο Άγιαξ είχε πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς και κανείς δεν τον υπολόγιζε… Οι Ολλανδοί όμως πήγαν στο Αζερμπαϊτζάν, κέρδισαν με ανατροπή την Καραμπάγκ (4-2) και σήμερα έκαναν το ίδιο στην έδρα της (επίσης απογοητευτικής) Βιγιαρεάλ, μετατρέποντας πλέον τον αγώνα της επόμενης Τετάρτης με τον Ολυμπιακό σε… τελικό πρόκρισης.
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0Όσο χάλια τα πηγαίνει στην Premier League, άλλο τόσο καλή είναι στο Champions League η Τότεναμ που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας και δεδομένου ότι την τελευταία αγωνιστική παίζει στην Φρανκφούρτη έχει πολλές ελπίδες να πάρει την πρόκριση για τους 16.
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1Οι πρωταθλητές Δανίας έμειναν με 10 παίκτες στο 35’ όταν μέσω VAR αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο πολύπειρος Τόμας Ντιλέινι. Σα να μην έφτανε αυτό στο 39’ ο ΜακΤόμινεϊ με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κοτάρσκι, αλλά οι πρωταθλητές Ιταλίας «κάθισαν» σ’ αυτό το προβάδισμα και το πλήρωσαν.
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1
Η βαθμολογία του Champions League
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
