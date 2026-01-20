Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Η Μπόντο Γκλιμτ «πάγωσε» τη Σίτι με ιστορική τριάρα (3-1), δείτε τα γκολ
Οι Νορβηγοί ταπείνωσαν την ομάδα του Γκουαρδιόλα με 3-1, εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Ρόδρι
Η μεγαλύτερη έκπληξη στην εφετινή League Phase του Champions League έγινε απόψε στην παγωμένη Νορβηγία, όπου η Μπόντο Γκλιμτ πέτυχε τεράστια νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1, στο δεύτερο χρονικά ματς της 7ης αγωνιστικής.
Η ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, φαίνεται ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους «πολίτες». Το διάστημα που μεσολάβησε από το παιχνίδι στο «Θέατρο των Ονείρων» μέχρι και σήμερα δεν αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να συνέλθει κι έτσι βάζει σε κίνδυνο την απευθείας πρόκριση στους «16».
Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα που τους δίνει η έδρα τους (συνθετικός χλοοτάπητας), προηγήθηκαν με 3-0 και παρά τη μείωση του σκορ από τη Σίτι πανηγύρισαν δικαιολογημένα την πρώτη τους νίκη, που, όμως, δεν είναι αρκετή για να προκριθούν (προέρχονταν από τρεις ισοπαλίες). Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Ρόδρι με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα δύο λεπτά (61'-62').
