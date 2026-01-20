Σαν σε προπόνηση ο Ηρακλής 122-80 την Πέγια, βίντεο

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Πρώτος σκόρερ με 23 πόντους ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις για τον «Γηραιό» στο παιχνίδι της European North Basketball League
Με συνοπτική διαδικασία ο Ηρακλής κέρδισε σήμερα, στο Ιβανώφειο, για τη European North Basketball League, την Πέγια, από το Κόσοβο, με 122-80. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 6η νίκη, σε επτά υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, στην οποία θα έχει παρουσία για τη φάση των «16».
Το ματς, απόντες στο οποίο για τον «Γηραιό» ήταν ο τραυματίας, Νίκος Τσιακμάς και ο Λανς Γουέρ (επιστρέφει αύριο σε ελληνικό έδαφος από τις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε για την κηδεία της γιαγιάς του) κρίθηκε, ουσιαστικά, από το πρώτο δεκάλεπτο, με τους Θεσσαλονικείς να υπερέχουν καθολικά και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Κορυφαίοι τους στο παρκέ ήταν οι Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (23 πόντοι, με 4/6 τρίποντα), Κρις Σμιθ (22 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (19 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, χωρίς λάθος). Θετικό ήταν, ακόμη, το ντεμπούτο με τη φανέλα τους του Τζοσάια Στρονγκ (13 πόντοι, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα).
Πρώτος σκόρερ για την Πέγια ήταν ο άλλοτε φόργουορντ του ΠΑΟΚ και του Λαυρίου, Σκάιλερ Φλάτεν (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-44, 89-64, 122-80
Με το... καυτό χέρι του Ράιτ-Φόρμαν από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), ο Ηρακλής προηγήθηκε με το ‘καλησπέρα’ με +5 (2’ 9-4). Απόσταση η οποία, με τον Στρονγκ να συμβάλει οργανωτικά και επιθετικά, πήγε στο 9’ στο +10 (29-19), παίρνοντας συνεχώς, στην πορεία, αυξητική διάσταση.
Στο 14’ ο «Γηραιός» βρέθηκε στο +19 (46-27), στο 23’ στο +21 (67-46) και στο 29’ στο +30 (88-58), με το τέταρτο δεκάλεπτο να αποκτά καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.
Διαδοχικά τρίποντα από τον Έντλερ-Ντέιβις έστειλαν τους «κυανόλευκους» στο 32’ στο +32 (98-66). Στο 34’ η διαφορά «ανέβηκε» στο +35 (104-69), στο 37’ στο +40 (118-78), με τη λήξη στο +42 (122-80), η οποία ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο ματς.
Στα μισά σχεδόν του τέταρτου δεκαλέπτου, χρησιμοποιήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς οι νεαροί Γιαννίκος, Κομνιανίδης.
Διαιτητές: Ποντκόβινσκα (Πολωνία), Κέρα (Κόσοβο), Ίλιεφ (Βουλγαρία)
Οι συνθέσεις :
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 4, Ράιτ Φόρμαν 19 (3), Μωραΐτης 7 (1), Καμπουρίδης 4 (1), Σύλλας 12 (2), Στρονγκ 13 (1), Σμιθ 22 (2), Χρηστίδης 7, Έντλερ-Ντέβις 23 (4), Γιαννίκος 6, Κομνιανίδης 5 (1).
ΠΕΓΙΑ (Νταμίρ Μίλασιτς): Φλάτεν 23 (3), Μάλα 10 (2), Έντουαρντς 14 (1), Χαντάρι 7 (1), Χέρντον 8, Λάπι 2, Σοσάι 6, Μπεκίρι 10, Νίλα.
