«Κεραυνοί» Ρενάρ κατά Μπραχίμ Ντίας: «Έλλειψη σεβασμού για μια ολόκληρη χώρα!»

Ο πρώην τεχνικός του Μαρόκου δεν χαρίστηκε στον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης για το χαμένο πέναλτι στον τελικό, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στη διαιτησία που προκάλεσε το χάος