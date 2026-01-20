Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
«Κεραυνοί» Ρενάρ κατά Μπραχίμ Ντίας: «Έλλειψη σεβασμού για μια ολόκληρη χώρα!»
Ο πρώην τεχνικός του Μαρόκου δεν χαρίστηκε στον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης για το χαμένο πέναλτι στον τελικό, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στη διαιτησία που προκάλεσε το χάος
Η απώλεια του πέναλτι από τον Μπραχίμ Ντίας στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Ο Ερβέ Ρενάρ, ένας προπονητής με βαθιά γνώση του αφρικανικού ποδοσφαίρου, πήρε θέση και οι δηλώσεις του ήταν ισοπεδωτικές για τον Μαροκινό σταρ.
«Μηδενική συμπάθεια»
Ο Γάλλος τεχνικός ήταν κάθετος όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης του Ντίας, ο οποίος επιχείρησε μια εκτέλεση αλά Πανένκα που κατέληξε σε αποτυχία.
«Έχεις το δικαίωμα να χάσεις ένα πέναλτι. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, είμαι κατηγορηματικός, δεν έχω καμία συμπάθεια», τόνισε ο Ρενάρ.
Συνεχίζοντας στον ίδιο επιθετικό τόνο, πρόσθεσε: «Είναι έλλειψη σεβασμού προς μια ολόκληρη χώρα και έναν λαό που αναζητά την επιτυχία εδώ και 50 χρόνια».
Η διαιτησία και το «μαύρο στίγμα» για την Αφρική
Ο Ρενάρ δεν στάθηκε μόνο στον Ντίας, αλλά σχολίασε και τα γεγονότα που ακολούθησαν, με την απόπειρα της Σενεγάλης να αποχωρήσει από το γήπεδο μετά την υπόδειξη του επίμαχου πέναλτι.
«Ο χαμένος είναι η αφρικανική ήπειρος. Αυτά τα γεγονότα δεν αντανακλούν καλή εικόνα, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη να ξαναγράψουμε την ιστορία».
Ο Ρενάρ απέδωσε την ευθύνη για το χάος στον άρχοντα του αγώνα, ο οποίος ακύρωσε γκολ της Σενεγάλης για ένα αμφίβολο φάουλ του Σεκ στον Χακίμι. «Σφύριξε πολύ γρήγορα. Όλα όσα ακολούθησαν, οι ταραχές και η σύγχυση, ξεκίνησαν από εκεί. Θα μπορούσε να στηριχθεί στο VAR».
Ο 57χρονος Γάλλος τεχνικός είναι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που έχει κατακτήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση με δύο διαφορετικά έθνη, αρχικά το 2012 με τη Ζάμπια και εν συνεχεία ως τεχνικός της Ακτής Ελεφαντοστού το 2015.
