Οι οπαδοί της Θέλτα έβαψαν τα νύχια τους για χάρη του Μπόρχα Ιγκλέσιας

Μπόρχα Ιγκλέσιας Θέλτα Σεβίλλη Ράγιο Βαγιεκάνο

Φίλαθλοι της Θέλτα έβαψαν τα νύχια τους πριν την αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγεκάνο ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος δέχθηκε ομοφοβική επίθεση από οπαδούς της Σεβίλλης

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση κοινωνικής ευαισθητοποίησης προχώρησαν οι οπαδοί της Θέλτα πριν την αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου, χιλιάδες φίλαθλοι εμφανίστηκαν στο «Βίγκο» με βαμμένα νύχια στα χρώματα της ομάδας, ως ένδειξη συμπαράστασης στον Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Η δράση αυτή αποτέλεσε απάντηση στην ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε ο Ισπανός επιθετικός από οπαδούς της Σεβίλλης, με αφορμή τις προσωπικές του επιλογές και τη δημόσια δράση του κατά των διακρίσεων.


Πριν από τη σέντρα, οι οργανωμένοι φίλαθλοι έστησαν ειδικά κιόσκια έξω από το στάδιο προσφέροντας δωρεάν μανικιούρ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σεβασμού και ελευθερίας.

«Θέλουμε όσοι υποφέρουν από προσβολές να δουν πώς γελάμε με τους "haters"», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των οπαδών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια κοινωνία χωρίς στερεότυπα.

Στο πλευρό του Ιγκλέσιας στάθηκε σύσσωμος ο οργανισμός της Θέλτα, από την πρόεδρο Μαριάν Μουρίνιο μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίαμβο, καθώς η ομάδα της Γαλικίας επικράτησε με 3-0, σκαρφαλώνοντας στην 6η θέση της La Liga.

