Οι οπαδοί της Θέλτα έβαψαν τα νύχια τους για χάρη του Μπόρχα Ιγκλέσιας

Φίλαθλοι της Θέλτα έβαψαν τα νύχια τους πριν την αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγεκάνο ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος δέχθηκε ομοφοβική επίθεση από οπαδούς της Σεβίλλης