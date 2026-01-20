Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Australian Open 2026: Η εμφάνιση της Οσάκα που άφησε άφωνη τη Μελβούρνη!
Πέρα από τη νίκη της στην πρεμιέρα, η Γιαπωνέζα σταρ έγινε το πρόσωπο της ημέρας στο Rod Laver Arena, κάνοντας μια από τις πιο εκκεντρικές εισόδους στην ιστορία του τένις
Η Ναόμι Οσάκα δεν επέστρεψε στο Australian Open 2026 μόνο για να διεκδικήσει τον τίτλο, αλλά και για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του απόλυτου «style icon» των κορτ. Η εμφάνισή της στην πρεμιέρα του πρώτου Grand Slam της σεζόν περιγράφηκε από τους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης ως «εμβληματική», προκαλώντας φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 28χρονη τενίστρια εισήλθε στο κεντρικό κορτ, το Rod Laver Arena, φορώντας ένα μοναδικό σύνολο που περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό καπέλο με υφάσματα που κρέμονταν, καλύπτοντας εν μέρει το πρόσωπό της, μια ομπρέλα που συμπλήρωνε το εκκεντρικό look και ένα outfit εμπνευσμένο από τη μέδουσα, που συνδύαζε την υψηλή ραπτική με την αθλητική λειτουργικότητα.
Όπως φάνηκε, η αυτοπεποίθηση που της έδωσε η εμφάνισή της μεταφέρθηκε και στο παιχνίδι της, καθώς κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αντόνια Ρούζιτς με 2-1 σετ.
Παρότι η Γιαπωνέζα έχει να κατακτήσει Major τίτλο από το 2021, η σημερινή της παρουσία έδειξε ότι παραμένει η παίκτρια που μπορεί να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, συνδυάζοντας το θέαμα με την ουσία.
Instantly iconic @naomiosaka 🤍✨ pic.twitter.com/WQA7CvVp8v— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026
Naomi Osaka makes a statement as she walks on court at the 2026 Australian Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026
One of the boldest fashion choices in tennis history.
WOW.
pic.twitter.com/n7U80ws4k7
