Australian Open 2026: Η εμφάνιση της Οσάκα που άφησε άφωνη τη Μελβούρνη!
SPORTS
Ναόμι Οσάκα Australian Open

Australian Open 2026: Η εμφάνιση της Οσάκα που άφησε άφωνη τη Μελβούρνη!

Πέρα από τη νίκη της στην πρεμιέρα, η Γιαπωνέζα σταρ έγινε το πρόσωπο της ημέρας στο Rod Laver Arena, κάνοντας μια από τις πιο εκκεντρικές εισόδους στην ιστορία του τένις

Australian Open 2026: Η εμφάνιση της Οσάκα που άφησε άφωνη τη Μελβούρνη!
Η Ναόμι Οσάκα δεν επέστρεψε στο Australian Open 2026 μόνο για να διεκδικήσει τον τίτλο, αλλά και για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του απόλυτου «style icon» των κορτ. Η εμφάνισή της στην πρεμιέρα του πρώτου Grand Slam της σεζόν περιγράφηκε από τους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης ως «εμβληματική», προκαλώντας φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 28χρονη τενίστρια εισήλθε στο κεντρικό κορτ, το Rod Laver Arena, φορώντας ένα μοναδικό σύνολο που περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό καπέλο με υφάσματα που κρέμονταν, καλύπτοντας εν μέρει το πρόσωπό της, μια ομπρέλα που συμπλήρωνε το εκκεντρικό look και ένα outfit εμπνευσμένο από τη μέδουσα, που συνδύαζε την υψηλή ραπτική με την αθλητική λειτουργικότητα.

Όπως φάνηκε, η αυτοπεποίθηση που της έδωσε η εμφάνισή της μεταφέρθηκε και στο παιχνίδι της, καθώς κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αντόνια Ρούζιτς με 2-1 σετ.

Κλείσιμο
Παρότι η Γιαπωνέζα έχει να κατακτήσει Major τίτλο από το 2021, η σημερινή της παρουσία έδειξε ότι παραμένει η παίκτρια που μπορεί να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, συνδυάζοντας το θέαμα με την ουσία.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης