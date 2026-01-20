Australian Open 2026: Η εμφάνιση της Οσάκα που άφησε άφωνη τη Μελβούρνη!

Πέρα από τη νίκη της στην πρεμιέρα, η Γιαπωνέζα σταρ έγινε το πρόσωπο της ημέρας στο Rod Laver Arena, κάνοντας μια από τις πιο εκκεντρικές εισόδους στην ιστορία του τένις