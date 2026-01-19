Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε αφού απέκλεισε τη Ρεάλ, κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!
SPORTS
Κύπελλο Ισπανίας Αλμπαθέτε Μπαρτσελόνα Χέφτε Μπετανκόρ

Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε αφού απέκλεισε τη Ρεάλ, κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!

Η ομάδα του Χεφτέ Μπετανκόρ θα υποδεχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου τη Μπαρτσελόνα στον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας

Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε αφού απέκλεισε τη Ρεάλ, κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!
Αν έχεις τύχη... διάβαινε! Η ταπεινή Αλμπαθέτε, αφού προκάλεσε σοκ σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη αποκλείοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 16 του Κυπέλλου Ισπανίας, με δύο γκολ του (δανεικού από τον Ολυμπιακό) Χεφτέ Μπετανκόρ, στα προημιτελικά κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!

Η Αλμπαθέτε ήταν η μοναδική ομάδα της Β' κατηγορίας που έφτασε στην 8αδα του Κυπέλλου και το σίγουρο ήταν πως όποιον αντίπαλο έβρισκε στον δρόμο της θα ήταν το αουτσάιντερ, αλλά της έπεσε ο πιο δύσκολος που είχε απομείνει.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
Αλμπαθέτε - Μπαρτσελόνα

Μπέτις - Ατλέτικο Μαδρίτης

Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αλαβές - Σοσιεδάδ

Κλείσιμο
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου κι αυτό που απομένει να δούμε είναι αν ο Μπετανκόρ και η παρέα του έχουν τη δύναμη για να προκαλέσουν ένα δεύτερο σοκ. Ο ίδιος πάντως μιλώντας αμέσως μετά την κλήρωση (όπου η αρχική του έκφραση όταν έμαθε τον αντίπαλο είναι όλα τα λεφτά) αρκέστηκε να πει: «Θα δώσουμε και την ψυχή μας στο γήπεδο, όπως κάναμε και στον αγώνα με την Ρεάλ».





Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης