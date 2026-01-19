Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε αφού απέκλεισε τη Ρεάλ, κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!
Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε αφού απέκλεισε τη Ρεάλ, κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!
Η ομάδα του Χεφτέ Μπετανκόρ θα υποδεχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου τη Μπαρτσελόνα στον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας
Αν έχεις τύχη... διάβαινε! Η ταπεινή Αλμπαθέτε, αφού προκάλεσε σοκ σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη αποκλείοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 16 του Κυπέλλου Ισπανίας, με δύο γκολ του (δανεικού από τον Ολυμπιακό) Χεφτέ Μπετανκόρ, στα προημιτελικά κληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα!
Η Αλμπαθέτε ήταν η μοναδική ομάδα της Β' κατηγορίας που έφτασε στην 8αδα του Κυπέλλου και το σίγουρο ήταν πως όποιον αντίπαλο έβρισκε στον δρόμο της θα ήταν το αουτσάιντερ, αλλά της έπεσε ο πιο δύσκολος που είχε απομείνει.
Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
Αλμπαθέτε - Μπαρτσελόνα
Μπέτις - Ατλέτικο Μαδρίτης
Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Αλαβές - Σοσιεδάδ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου κι αυτό που απομένει να δούμε είναι αν ο Μπετανκόρ και η παρέα του έχουν τη δύναμη για να προκαλέσουν ένα δεύτερο σοκ. Ο ίδιος πάντως μιλώντας αμέσως μετά την κλήρωση (όπου η αρχική του έκφραση όταν έμαθε τον αντίπαλο είναι όλα τα λεφτά) αρκέστηκε να πει: «Θα δώσουμε και την ψυχή μας στο γήπεδο, όπως κάναμε και στον αγώνα με την Ρεάλ».
Η Αλμπαθέτε ήταν η μοναδική ομάδα της Β' κατηγορίας που έφτασε στην 8αδα του Κυπέλλου και το σίγουρο ήταν πως όποιον αντίπαλο έβρισκε στον δρόμο της θα ήταν το αουτσάιντερ, αλλά της έπεσε ο πιο δύσκολος που είχε απομείνει.
😏 Sorteado ya el cuadro...— RFEF (@rfef) January 19, 2026
😱 ¡ASÍ QUEDAN LOS EMPAREJAMIENTOS DE 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦!
🗓️ Los encuentros se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.#LaCopaMola I #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/Xa0RbtSaEV
Αλμπαθέτε - Μπαρτσελόνα
Μπέτις - Ατλέτικο Μαδρίτης
Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Αλαβές - Σοσιεδάδ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου κι αυτό που απομένει να δούμε είναι αν ο Μπετανκόρ και η παρέα του έχουν τη δύναμη για να προκαλέσουν ένα δεύτερο σοκ. Ο ίδιος πάντως μιλώντας αμέσως μετά την κλήρωση (όπου η αρχική του έκφραση όταν έμαθε τον αντίπαλο είναι όλα τα λεφτά) αρκέστηκε να πει: «Θα δώσουμε και την ψυχή μας στο γήπεδο, όπως κάναμε και στον αγώνα με την Ρεάλ».
🗣️ "Le meteremos ilusión y corazón, como hicimos en la anterior eliminatoria".— RFEF (@rfef) January 19, 2026
• Jefté Betancor, jugador del @AlbaceteBPSAD tras conocer que se medirán al Barcelona#LaCopaMola I #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/6dpvKwwQzH
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα