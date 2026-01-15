«Δούλευα ως ηλεκτρολόγος, ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο», αποκάλυψε ο δήμιος της Ρεάλ Χεφτέ Μπετανκόρ

Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε, Χεφτέ Μπετανκόρ πέτυχε δύο γκολ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την πέταξε έξω από το Κύπελλο Ισπανίας, στη συνέντευξη τύπου διηγήθηκε την ιστορία του τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο