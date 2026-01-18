Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και με 10άδα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και με 10άδα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Πέρα από το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ με τον Τίμι Άλεν και οι «πράσινοι» έχουν με τη σειρά τους απουσίες
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στο «Παλατάκι», σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς της σεζόν, τον Παναθηναϊκό στις 16:00 στο κατάμεστο γήπεδο που έχει ανακοινώσει sold out.
Πέρα από το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ με τον Τίμι Άλεν και οι «πράσινοι» έχουν με τη σειρά τους απουσίες.
Ο Κένεθ Φαρίντ έμεινε εκτός της εξάδας ξένων εν όψει του αγώνα, ενώ θα απουσιάσουν επίσης οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτουγλου, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί.
Ως αποτέλεσμα, ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του δέκα παίκτες: τους έξι ξένους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς και Γιούρτσεβεν, μαζί με τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ από το ελληνικό ρόστερ.
Πέρα από το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ με τον Τίμι Άλεν και οι «πράσινοι» έχουν με τη σειρά τους απουσίες.
Ο Κένεθ Φαρίντ έμεινε εκτός της εξάδας ξένων εν όψει του αγώνα, ενώ θα απουσιάσουν επίσης οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτουγλου, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί.
Ως αποτέλεσμα, ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του δέκα παίκτες: τους έξι ξένους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς και Γιούρτσεβεν, μαζί με τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ από το ελληνικό ρόστερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα