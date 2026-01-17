Βλάχος: «Ήμασταν σοβαροί, το μυαλό μας βρίσκεται ήδη στην Ιταλία», δείτε βίντεο
Βλάχος: «Ήμασταν σοβαροί, το μυαλό μας βρίσκεται ήδη στην Ιταλία», δείτε βίντεο
«Ονειρευόμαστε το χρυσό μετάλλιο», τόνισε ο Χαλυβόπουλος
Τι κι αν η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών είχε απέναντί της, σήμερα (17/1) την Τουρκία; Το μυαλό όλων στο ελληνικό στρατόπεδο βρισκόταν στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι στο πλαίσιο του ΣΤ Ομίλου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με αντίπαλο την Ιταλία (19/1, 19:00). Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος με δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση.
«Η προετοιμασία μας για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς έχει ξεκινήσει από χθες» είπε χαρακτηριστικά. «Κόντρα στην Τουρκία ήμασταν σοβαροί και είχαμε καλό ρυθμό. Όλη μας η προσοχή βρίσκεται στον αγώνα με την Ιταλία, που τον αντιμετωπίζουμε ως προημιτελικό. Θέλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για την πρόκρισή μας στην τετράδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος».
Μιλώντας για την απουσία του αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος κόντρα στην Ιταλία θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, είπε: «Όλοι οι παίκτες μου είναι πολεμιστές. Θα δώσουμε και την ψυχή μας για να κερδίσουμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι αλλά πιστεύω πως θα έχουμε τη σωστή προσέγγιση και νοοτροπία για να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Από την πλευρά του, ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, υποστήριξε πως: «Ο μεγάλος μας στόχος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Αυτό ονειρευόμαστε και πιστεύω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να φθάσει στην κορυφή. Κόντρα στην Ιταλία θα είμαστε πανέτοιμοι για τη νίκη».
