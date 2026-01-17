Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ξεμούδιασμα για την εθνική μας ομάδα πόλο, 20-8 την Τουρκία και… περιμένει την Ιταλία, δείτε βίντεο
Καταιγιστική η Ελλάδα στο Βελιγράδι με «εκτελεστές» Παπαναστασίου και Καλογερόπουλο – Τη Δευτέρα η μάχη για την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά
Με έναν απογευματινό... περίπατο ξεκίνησε η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 20-8 της Τουρκίας, παραμένει στην κορυφή του ΣΤ΄ομίλου και πλέον επικεντρώνεται στο μεγάλο παιχνίδι της Δευτέρας (19/1, 19:00) με την Ιταλία, όπου θα έχει την ευκαιρία να "σφραγίσει" την πρόκριση στα ημιτελικά.
Η ελληνική ομάδα μπήκε εντυπωσιακά στο ματς και προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο τετράλεπτο, υποχρεώνοντας τον Κώστα Λούδη (που βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας) να καλέσει τάιμ-άουτ. Οντως, οι Τούρκοι αντέδρασαν, εκμεταλλεύθηκαν κάποια λάθη των διεθνών και μείωσαν σε 4-3, ενώ είχαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν με διπλό παίκτη παραπάνω, όμως ο Ζερδεβάς απέκρουσε το σουτ του Τσανέρ. Ο Κάκαρης σκόραρε σε επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα, εννέα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, και ακολούθησε μία πολύ σπάνια φάση: οι Τούρκοι έκαναν λάθος μετά τη σέντρα, ο τερματοφύλακας Κιλ είχε ανέβει ψηλά κι έτσι ο Καλογερόπουλος σούταρε από το κέντρο σε κενή εστία διαμορφώνοντας το 6-3 του πρώτου οκταλέπτου.
Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον Ντουζενλί να μειώνει με πολύ ωραίο γκολ σε 6-4 και, κάπου εκεί, οι διεθνείς αποφάσισαν να... πατήσουν γκάζι. Η "γαλανόλευκη" σοβαρεύτηκε στην άμυνα, επέβαλε την ανωτερότητά της και με έξι αναπάντητα γκολ ξέφυγε 12-4 στο ημίχρονο και "καθάρισε" το ματς. Ο Θοδωρής Βλάχος, που δεν είχε στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Γενηδουνιά, έδωσε "ανάσες" στον Αργυρόπουλο και τους φουνταριστούς, μοίρασε ξανά το χρόνο των δύο γκολκίπερ (Ζερδεβάς στο α΄ ημίχρονο, Τζωρτζάτος στο β΄) και χρησιμοποίησε για αρκετή ώρα παίκτες που χρειάζεται να βρουν ρυθμό και να βοηθήσουν περισσότερο (Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος). Αυτός πάντως που βρήκε την ευκαιρία να "ξεμουδιάσει" στο σημερινό παιχνίδι ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος σημείωσε έξι τέρματα σε ισάριθμες προσπάθειες, με τον Καλογερόπουλο να τον ακολουθεί με 5/5.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 2-0 Γκιουβέτσης (π.π.), 3-0 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-0 Αργυρόπουλος (π.π.), 4-1 Καχραμάν (μπάσιμο), 4-2 Ατσάρ (π.π.), 4-3 Ντουζενλί (πέναλτι), 5-3 Κάκαρης (π.π.), 6-3 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 6-4 Ντουζενλί (περιφέρεια), 7-4 Παπαναστασίου (π.π.), 8-4 Πούρος (περιφέρεια), 9-4 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 10-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 11-4 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 12-4 Κάκαρης (φουνταριστός), 13-4 Χαλυβόπουλος (περιφέρεια), 13-5 Κούλογλου (περιφέρεια), 14-5 Παπαναστασίου (πέναλτι), 15-5 Παπαναστασίου (κόντρα), 15-6 Ντουζενλί (περιφέρεια), 16-6 Καλογερόπουλος (πέναλτι), 16-7 Κούλογλου (περιφέρεια), 17-7 Παπαναστασίου (π.π.), 18-7 Καλογερόπουλος (κόντρα), 18-8 Τσανέρ (περιφέρεια), 19-8 Πούρος (κόντρα), 20-8 Καλογερόπουλος (περιφέρεια).
Η εθνική είχε 6/12 με παίκτη παραπάνω, 3/3 πέναλτι, 7 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 3 στην κόντρα.
Η Τουρκία είχε 1/6 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 με μπάσιμο.
Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Ατσάρ, 5΄26΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα.
Διαιτητές: Ντε Γιονγκ (Ολλανδία), Σίλβα (Πορτογαλία)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς
ΤΟΥΡΚΙΑ (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γενέρ, Ογκουζτσάν, Ατσάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμάζογλου, Αλπμάν, Γιουτμάζ, Καχραμάν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2, Τσανέρ 1
*Εκτός 14άδας της εθνικής ήταν ο τιμωρημένος Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος θα χάσει και το ντέρμπι με την Ιταλία.
*Στο πρώτο σημερινό παιχνίδι του ΣΤ΄ ομίλου, η Ιταλία με πέντε γκολ του Λορέντζο Μπρούνι νίκησε δύσκολα τη Γεωργία με 16-14, εκμεταλλευόμενη κυρίως το τετράλεπτο που έπαιξε με παίκτη παραπάνω, λόγω αποβολής του Νίκα Σουσιασβίλι για βιαιοπραγία, στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται το βράδυ (21:30), με την αναμέτρηση της Κροατίας με τη Ρουμανία.
Πηγή:ΑΠΕ
