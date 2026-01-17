Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ντέρμπι του Μάντσεστερ, την Εθνική πόλο και τα ματς της GBL
Πολύ γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μόλις ένα ματς στην Super League το Σάββατο
Πολύ γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων καθώς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Η αρχή γίνεται στις 14:30 με το πολύ μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Σίτι (Novasports Premier League) με αμφότερες να μην έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.
Μισή ώρα μετά (15:00, Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού από το Κόπα Ντελ Ρέι, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να κάνει ντεμπούτο σε ματς La Liga απέναντι στη Λεβάντε. Στις 16:00 (Cosmote Sport 2) ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή της πρωτοπόρου στην Ιταλία Ίντερ με την Ουντινέζε, ενώ στις 17:00 η δράση κορυφώνεται στην Premier League με 5 αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζει εκείνη της Τότεναμ με τη Γουέστ Χαμ (Novasports 5).
Στις 19:30 υπάρχουν δυο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, το Λειψία - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3) και η μάχη της Άρσεναλ στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports Premier League), ενώ η βραδιά κλείνει στις 22:30 με την ελληνική κόντρα της Ρίο Άβε απέναντι στην Μπενφίκα (Cosmote Sport 3).
Σήμερα επίσης υπάρχει η μεγάλη μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών απέναντι στην Τουρκία για την 2η φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (ΕΡΤ 2 Σπορτς).
Το μοναδικό παιχνίδι της Super League σήμερα είναι το Πανσερραϊκός-Κηφισιά στις 15:30 καθώς το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα έχει αναβληθεί
Όσον αφορά στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι στις 16:00 και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Καρδίτσα εκτός έδρας στις 18:15.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/1/2025):
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο Γυναικών
14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο Γυναικών
14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga
15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι GBL
16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 5HD Τότεναμ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga
17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A
19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Λειψία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 Novasports Prime Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal
