Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ντέρμπι του Μάντσεστερ, την Εθνική πόλο και τα ματς της GBL
Πολύ γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μόλις ένα ματς στην Super League το Σάββατο

Πολύ γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων καθώς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Η αρχή γίνεται στις 14:30 με το πολύ μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Σίτι (Novasports Premier League) με αμφότερες να μην έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.

Μισή ώρα μετά (15:00, Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού από το Κόπα Ντελ Ρέι, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να κάνει ντεμπούτο σε ματς La Liga απέναντι στη Λεβάντε. Στις 16:00 (Cosmote Sport 2) ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή της πρωτοπόρου στην Ιταλία Ίντερ με την Ουντινέζε, ενώ στις 17:00 η δράση κορυφώνεται στην Premier League με 5 αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζει εκείνη της Τότεναμ με τη Γουέστ Χαμ (Novasports 5).

Στις 19:30 υπάρχουν δυο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, το Λειψία - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3) και η μάχη της Άρσεναλ στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports Premier League), ενώ η βραδιά κλείνει στις 22:30 με την ελληνική κόντρα της Ρίο Άβε απέναντι στην Μπενφίκα (Cosmote Sport 3).

Σήμερα επίσης υπάρχει η μεγάλη μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών απέναντι στην Τουρκία για την 2η φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (ΕΡΤ 2 Σπορτς).

Το μοναδικό παιχνίδι της Super League σήμερα είναι το Πανσερραϊκός-Κηφισιά στις 15:30 καθώς το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα έχει αναβληθεί

Όσον αφορά στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι στις 16:00 και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Καρδίτσα εκτός έδρας στις 18:15.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/1/2025):

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο Γυναικών

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga

15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 5HD Τότεναμ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A

19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Λειψία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Prime Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal

