Ο Φαν Νίστελροϊ στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ολλανδίας
Στην τρίτη θητεία του στους οράνιε, ο Ολλανδός κόουτς γίνεται το δεξί χέρι του Κούμαν ενόψει του Μουντιάλ 2026
Ο Ρούουντ Φαν Νίστελροϊ επιστρέφει στη μεγάλη σκηνή του διεθνούς ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά όμως όχι από τον πάγκο κάποιου αγγλικού συλλόγου, αλλά ως το νέο μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ολλανδίας. Ο 49χρονος τεχνικός θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα βοηθού προπονητή την 1η Φεβρουαρίου, με αποστολή να ενισχύσει το έργο του Ρόναλντ Κούμαν ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Το τέλος του αγγλικού «θρίλερ»
Η απόφαση του Φαν Νίστελροϊ να επιστρέψει στην πατρίδα του έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο στην Premier League. Παρά το γεγονός ότι το όνομά του έπαιξε δυνατά για την επιστροφή στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επέλεξαν τελικά τον Μάικλ Κάρικ. Μετά και το πέρασμά του από τη Λέστερ, ο εμβληματικός φορ επέλεξε να απομακρυνθεί από την καθημερινή πίεση των συλλόγων και να αφοσιωθεί στην προετοιμασία των «Οράνιε».
Ένας «ειδικός» για τη γραμμή κρούσης
Ο Κούμαν ήταν ξεκάθαρος για τον λόγο που επέλεξε τον Φαν Νίστελροϊ. Η εμπειρία του ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου (Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουνάιτεντ, PSV) είναι το «κλειδί» για την ανάπτυξη των επιθετικών της Ολλανδίας.
«Ο Ρούουντ γνωρίζει τους νόμους του ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο. Λόγω του υπόβαθρού του ως επιθετικός, μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες μας ατομικά. Είναι μια πολύτιμη προσθήκη», δήλωσε ο Κούμαν.
Τρίτη θητεία στην Εθνική
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φαν Νίστελροϊ κάθεται στον πάγκο της εθνικής του ομάδας. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως βοηθός, έχοντας υπηρετήσει στον ίδιο ρόλο την περίοδο 2014-2016 υπό τους Γκους Χίντινκ και Ντάνι Μπλιντ και στο Euro 2021 ως μέλος του επιτελείου.
«Τεράστια τιμή το Μουντιάλ»
Ο ίδιος ο Φαν Νίστελροϊ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση: «Το να εκπροσωπώ την Ολλανδία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι τεράστια τιμή. Με την εμπειρία που έχω αποκομίσει από διάφορους ρόλους, γνωρίζω ότι αυτή η θέση μου ταιριάζει απόλυτα. Ανυπομονώ να συνεισφέρω σε ένα επιτυχημένο τουρνουά».
Η ολλανδική ομοσπονδία (KNVB), μέσω του διευθυντή Νάιτζελ ντε Γιονγκ, τόνισε ότι η επέκταση του επιτελείου (που περιλαμβάνει ήδη τους Έρβιν Κούμαν και Βιμ Γιονκ) κρίθηκε απαραίτητη λόγω των υψηλών απαιτήσεων ενός Μουντιάλ, ώστε κάθε παίκτης να έχει την ατομική προσοχή που χρειάζεται.
