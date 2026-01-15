Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Τσούμπερ: Τον ανακοίνωσε ο Ατρόμητος

Την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος



«Η ΠΑΕ Ατρόμητος με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Ο Στίβεν Τσούμπερ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1991 στο Βίντερτουρ της Ελβετίας. Τα πρώτα του βήματα σε ηλικία έξι ετών τα έκανε στις ακαδημίες των FC Wülflingen, FC Kollbrunn-Rikon, FC Turbenthal και FC Winterthur. Το 2006 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γκρασχόπερ, όπου η σημείωσε μεγάλη εξέλιξη πραγματοποιώντας δύο χρόνια αργότερα, το 2008, το επαγγελματικό του ντεμπούτο αποτελώντας μάλιστα μέχρι το 2013 βασικό στέλεχος της ομάδας. Σε αυτό το διάστημα κατέγραψε 146 συμμετοχές, σημείωσε 33 γκολ και μοίρασε 22 ασίστ, ενώ το 2013 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελβετίας.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AtromitosFC 🔵⚪⚽️ (@atromitosathinonfc)





Τον Ιούλιο του 2013 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο και πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ρωσίας το 2014 και ακόμη ένα Σούπερ Καπ, ενώ μέτρησε συνολικά σε 40 εμφανίσεις, 1 γκολ και 4 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2014, αποκτήθηκε από τη Χόφενχαϊμ και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, φτάνοντας τις 115 συμμετοχές, με απολογισμό 10 γκολ και 9 ασίστ. Έπειτα, τον Ιανουάριο του 2019 παραχωρήθηκε δανεικός στη Στουτγκάρδη με 5 γκολ και 1 ασίστ σε 15 ματς. Το καλοκαίρι του 2020 εντάχθηκε στο δυναμικό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης όπου σε 23 αγώνες σημείωσε μία ασίστ.

Τη σεζόν 2021-22 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ και αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του double (Πρωτάθλημα και Κύπελλο), σημειώνοντας 8 γκολ σε 28 συμμετοχές στη Super League.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2024, η Ζυρίχη ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ελβετικό πρωτάθλημα και αναδείχθηκε από τους φιλάθλους κορυφαίος παίκτης της Ζυρίχης για τη σεζόν 2024-25.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Στίβεν Τσούμπερ έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών τον Μάρτιο του 2017, μετρώντας συνολικά 11 γκολ σε 56 συμμετοχές. Αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ έδωσε το «παρών» και στο Euro 2020, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ολοκληρώνοντας το τουρνουά ως πρώτος σε ασίστ με τέσσερις.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας πήρε το νούμερο «77» και πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ θετικές από την ομάδα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μου τόσο με τον προπονητή όσο και με τον τεχνικό διευθυντή και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω έρθει σε αυτόν τον σύλλογο με στόχο να κάνω τη διαφορά. Θέλω να τους ευχαριστήσω για όλη αυτή την προσπάθεια, όπως φυσικά και τον πρόεδρο, τον. κ Σπανό. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε τι έχει γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και θα πρέπει να κοιτάμε μόνο μπροστά».

Τι τον έκανε να προτιμήσει τον Ατρόμητο: «Το γεγονός ότι όλες αυτές οι προσπάθειες τόσο από τον τεχνικό διευθυντή αλλά κυρίως ο πολύ μεγάλος κόπος και οι συζητήσεις που έκανα με τον προπονητή με έπεισαν να υπογράψω στον Ατρόμητο».

Οι εντυπώσεις για τον Ατρόμητο όταν τον αντιμετώπιζε ως αντίπαλο: «Πάντα όταν έπαιζα απέναντι στον Ατρόμητο και ειδικά όταν έπαιζα στο Περιστέρι γνωρίζαμε ότι θα είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια μέσα στη χρονιά γιατί ο Ατρόμητος είναι πάντα μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα και δεν θα μας επέτρεπε κανένα λάθος. Το κάθε λάθος θα το τιμωρούσαν. Οπότε πάντα έβλεπα αυτό το συναίσθημα σε αυτή την ομάδα για αυτό το λόγο ήθελα να ρθω εδώ να παίξω μέσα στο σπίτι μας».

Για το αν είναι έτοιμος να παίξει: «Είμαι έτοιμος να παίξω και να συνεισφέρω μέσα στην ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία η δική μου απόδοση. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να φέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει. Ο καθένας να συνεργαστεί μαζί με τον άλλον για να τα συνεισφέρουμε όλοι μαζί κι εγώ να συνεισφέρω στην ομάδα με τη δική μου απόδοση».

Η υπόσχεση στους φιλάθλους: «Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δίνω τα πάντα σε κάθε παιχνίδι. Θα δίνω τα πάντα και τον καλύτερο μου εαυτό και στο τέλος να είναι σίγουροι ότι πραγματικά θα έχω δώσει ό,τι καλύτερο μπορώ. Τα πάντα και το καλύτερο για αυτή την ομάδα στο τέλος κάθε παιχνιδιού».