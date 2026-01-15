Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Πρόστιμο 5.000 ευρώ στον Αταμάν από τη Euroleague για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Τούρκος τεχνικός είχε κάνει δηλώσεις κατά της διαιτησίας μετά το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για τη Euroleague
Πρόστιμο ύψους 5.000 επέβαλε η EuroLeague στον Εργκίν Αταμάν, λόγω των σχολίων που έκανε αναφορικά με τη διαιτησία έπειτα από το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:
«19η αγωνιστική
Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ λόγω των επεισοδίων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.
Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής της Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.
20η αγωνιστική
Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ λόγω των επεισοδίων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας κατά 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025 με την πειθαρχική απόφαση 18/2025-26.
Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας σχετικά με το φύλλο αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε».
