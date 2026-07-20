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Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/7) σε αρκετούς από αυτούς.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στη Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχημαματιστεί στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και στην κάθοδο, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στη Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 20, 2026
15΄-20΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/CWUxfnGMIX
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