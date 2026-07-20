Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λιμάνι Πειραιά Αττική Οδός Λεωφόρος Κηφισού

Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/7) σε αρκετούς από αυτούς.

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχημαματιστεί στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και στην κάθοδο, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά


Δείτε live την πορεία της κίνησης



Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στη Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
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Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό

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