Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, στο γήπεδο Τραμπ, Μελάνια και Ινφαντίνο, δείτε βίντεο
Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, στο γήπεδο Τραμπ, Μελάνια και Ινφαντίνο, δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η σύζυγός του και ο πρόεδρος της FIFA παρακολουθούν τον αγώνα πίσω από ένα αλεξίσφαιρο γυαλί, προφανώς για λόγους προστασίας
Στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για τον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τη σύζυγό του, Μελάνια, και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.
Παρακολουθούν τον αγώνα πίσω από ένα αλεξίσφαιρο γυαλί προφανώς για λόγους προστασίας.
Κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο. Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες διοργάνωσαν το φετινό Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά.
Δείτε φωτογραφίες:
Παρακολουθούν τον αγώνα πίσω από ένα αλεξίσφαιρο γυαλί προφανώς για λόγους προστασίας.
Κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο. Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες διοργάνωσαν το φετινό Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά.
Δείτε φωτογραφίες:
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