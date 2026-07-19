Με Τομ Κρουζ, Ρόμπι Γουίλιαμς και πολλούς celebrities στις εξέδρες η εντυπωσιακή τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη, βίντεο και φωτογραφίες
Με Τομ Κρουζ, Ρόμπι Γουίλιαμς και πολλούς celebrities στις εξέδρες η εντυπωσιακή τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη, βίντεο και φωτογραφίες
Στιγμιότυπα από τη μεγάλη γιορτή πριν τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή
Ένας μήνας γεμάτος ποδόσφαιρο, έντονα συναισθήματα, απογοήτευση, χαρά, απρόοπτα αποτελέσματα και προβληματισμούς για συγκεκριμένες αποφάσεις έφτασε στο τέλος του.
Στο Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργάνωσαν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, η αυλαία έπεσε με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης.
Διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο των social media και της μουσικής κατέλαβαν τον αγωνιστικό χώρο και «ζεσταίνουν» τα πλήθη για τον σπουδαίο αγώνα που ακολουθεί. Το παρών έδωσαν celebrities και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα.
Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Κρουζ εκφώνησε μια ομιλία πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, τονίζοντας πως «γίναμε μάρτυρες της μεγαλοσύνης. Μοιραστήκαμε στιγμές χαράς, στιγμές ελπίδας, στιγμές που κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ». «Σήμερα, απομένουν μόνο δύο ομάδες: η Ισπανία και η Αργεντινή». «Αυτές οι ιστορίες ανήκουν σε όλους μας, σε κάθε έθνος, σε κάθε παίκτη, σε κάθε οπαδό, σε κάθε εθελοντή, σε κάθε όνειρο που ζωντάνεψε στον αγωνιστικό χώρο», πρόσθεσε.
Ταυτόχρονα ο ηθοποιός προέτρεψε τους οπαδούς: «Καθώς συγκεντρωνόμαστε για ένα τελευταίο κεφάλαιο, ας γιορτάσουμε ένα τουρνουά που ένωσε τον κόσμο».
Στο MetLife Stadium έφτασαν ο διάσημος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ με την σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.
Προφανώς από έναν τόσο σημαντικό αγώνα δεν θα γινόταν να λείπει ο μικρός αδερφός του σταρ της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, Κέιν. Ο πιτσιρικάς πήρε τη θέση του και φορώντας καπέλα και τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας με το νούμερο 19 του μεγάλου του αδερφού ήταν έτοιμος για τον τελικό.
Ο τηλεοπτικός φακός εντόπισε τον θρύλο και επόμενος προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, να κάθεται δίπλα στον πρώην ποδοσφαιριστή της Ισπανίας, Σέρχιο Μπουσκέτς. Και οι δύο έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρζινγκερ και Λάουρα Παουζίνι ερμήνευσαν το «Desire» και αποθεώθηκαν από το κοινό.
Μεταξύ των διασημοτήτων και των αθλητών που εμφανίστηκαν στο γήπεδο ήταν οι: Χαβιέ Μπαρδέμ, Κάρλος Πουγιόλ, Γουίνι Χάρλοου, Τσάβι Ερνάντες, Ντέιβιντ Ρεκόρμπετ, Φερνάντο Λλορέντε, Φερνάντο Ιέρο, Ίκερ Κασίγιας και Μίχελ Σαλγκάδο, Λίντσεϊ Βον, Κέβιν και Ενίκο Χαρτ, Τζούλια Γκάρνερ, Τζέιλεν Μπράνσον και Άλι Μαρκς Μπράνσον.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια ομάδα τυμπανιστών και χορευτών που άνοιξαν την τελετή λήξης. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο διάσημος YouTuber, ΙShowSpeed, με ολόλευκα ρούχα και τραγούδησε το κομμάτι του «World Cup (Champions)». Ταύτοχρονα χορευτές με τις πολύχρωμες φόρμες τον συνόδευσαν σε ένα λαμπρό show με πυροτεχνήματα.
Μετά στη σκηνή βγήκε ο γνωστός τραγουδιστής, Post Malone, φορώντας τζιν παντελόνι, τζιν μπουφάν και καπέλο καουμπόη για να ερμηνεύσει δύο τραγούδια, μεταξύ των οποίων και ένα με ειδικό καλεσμένο. Άρχισε με το νέο του τραγούδι «Chrome Heartbreaker» και στη συνέχεια καλωσόρισε στην σκηνή τον ράπερ, Swae Lee, το ένα μισό του χιπ-χοπ ντουέτου Rae Sremmurd, για να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους του 2018 «Sunflower» από το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse». Το δίδυμο ερμήνευσε το τραγούδι μπροστά στο κατάμεστο στάδιο με οπαδούς της Αργεντινής και της Ισπανίας, πριν ολοκληρώσει την ερμηνεία καθώς πυροτεχνήματα και μια στήλη καπνού εκτοξεύονταν από όλο το στάδιο.
Δείτε φωτογραφίες:
Στο Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργάνωσαν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, η αυλαία έπεσε με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης.
Διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο των social media και της μουσικής κατέλαβαν τον αγωνιστικό χώρο και «ζεσταίνουν» τα πλήθη για τον σπουδαίο αγώνα που ακολουθεί. Το παρών έδωσαν celebrities και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα.
Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Κρουζ εκφώνησε μια ομιλία πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, τονίζοντας πως «γίναμε μάρτυρες της μεγαλοσύνης. Μοιραστήκαμε στιγμές χαράς, στιγμές ελπίδας, στιγμές που κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ». «Σήμερα, απομένουν μόνο δύο ομάδες: η Ισπανία και η Αργεντινή». «Αυτές οι ιστορίες ανήκουν σε όλους μας, σε κάθε έθνος, σε κάθε παίκτη, σε κάθε οπαδό, σε κάθε εθελοντή, σε κάθε όνειρο που ζωντάνεψε στον αγωνιστικό χώρο», πρόσθεσε.
Ταυτόχρονα ο ηθοποιός προέτρεψε τους οπαδούς: «Καθώς συγκεντρωνόμαστε για ένα τελευταίο κεφάλαιο, ας γιορτάσουμε ένα τουρνουά που ένωσε τον κόσμο».
Στο MetLife Stadium έφτασαν ο διάσημος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ με την σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.
Προφανώς από έναν τόσο σημαντικό αγώνα δεν θα γινόταν να λείπει ο μικρός αδερφός του σταρ της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, Κέιν. Ο πιτσιρικάς πήρε τη θέση του και φορώντας καπέλα και τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας με το νούμερο 19 του μεγάλου του αδερφού ήταν έτοιμος για τον τελικό.
Ο τηλεοπτικός φακός εντόπισε τον θρύλο και επόμενος προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, να κάθεται δίπλα στον πρώην ποδοσφαιριστή της Ισπανίας, Σέρχιο Μπουσκέτς. Και οι δύο έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρζινγκερ και Λάουρα Παουζίνι ερμήνευσαν το «Desire» και αποθεώθηκαν από το κοινό.
Μεταξύ των διασημοτήτων και των αθλητών που εμφανίστηκαν στο γήπεδο ήταν οι: Χαβιέ Μπαρδέμ, Κάρλος Πουγιόλ, Γουίνι Χάρλοου, Τσάβι Ερνάντες, Ντέιβιντ Ρεκόρμπετ, Φερνάντο Λλορέντε, Φερνάντο Ιέρο, Ίκερ Κασίγιας και Μίχελ Σαλγκάδο, Λίντσεϊ Βον, Κέβιν και Ενίκο Χαρτ, Τζούλια Γκάρνερ, Τζέιλεν Μπράνσον και Άλι Μαρκς Μπράνσον.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια ομάδα τυμπανιστών και χορευτών που άνοιξαν την τελετή λήξης. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο διάσημος YouTuber, ΙShowSpeed, με ολόλευκα ρούχα και τραγούδησε το κομμάτι του «World Cup (Champions)». Ταύτοχρονα χορευτές με τις πολύχρωμες φόρμες τον συνόδευσαν σε ένα λαμπρό show με πυροτεχνήματα.
Μετά στη σκηνή βγήκε ο γνωστός τραγουδιστής, Post Malone, φορώντας τζιν παντελόνι, τζιν μπουφάν και καπέλο καουμπόη για να ερμηνεύσει δύο τραγούδια, μεταξύ των οποίων και ένα με ειδικό καλεσμένο. Άρχισε με το νέο του τραγούδι «Chrome Heartbreaker» και στη συνέχεια καλωσόρισε στην σκηνή τον ράπερ, Swae Lee, το ένα μισό του χιπ-χοπ ντουέτου Rae Sremmurd, για να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους του 2018 «Sunflower» από το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse». Το δίδυμο ερμήνευσε το τραγούδι μπροστά στο κατάμεστο στάδιο με οπαδούς της Αργεντινής και της Ισπανίας, πριν ολοκληρώσει την ερμηνεία καθώς πυροτεχνήματα και μια στήλη καπνού εκτοξεύονταν από όλο το στάδιο.
Δείτε φωτογραφίες:
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