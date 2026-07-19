Στον τελικό του Μουντιάλ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συναντήθηκε με τον «Ishowspeed», δείτε βίντεο
Στον τελικό του Μουντιάλ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συναντήθηκε με τον «Ishowspeed», δείτε βίντεο
Μέσα στον κυκεώνα από μεγάλα αστέρια της τέχνης και του αθλητισμού, στο μεγάλο ραντεβού του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι και ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο τελικός του Μουντιάλ είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, μια αναμέτρηση που καθηλώνει δισεκατομμύρια φιλάθλους και αποτελεί τον απόλυτο πόλο έλξης για τους μεγαλύτερους αστέρες του κόσμου.
Οι πολυτελείς σουίτες του σταδίου γεμίζουν με προσωπικότητες και αθλητές από όλο τον κόσμο, που θέλουν να ζήσουν από κοντά την ιστορία να γράφεται.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στην ίδια VIP σουίτα μαζί με τον πολύ στενό του φίλο Ρίτσαρντ Σιάο.
Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνη της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα.
Κατά τη διάρκεια του τελικού, ο Γιάννης και ο IShowSpeed είχαν ένα θερμό τετ-α-τετ.
Οι δυο τους γνωρίζονται καλά από μια παλαιότερη, άκρως επιτυχημένη viral συνεργασία τους στο διαδίκτυο, και η νέα τους αυτή συνάντηση σε ποδοσφαιρικό φόντο ήταν γεμάτη πειράγματα και χαμόγελα.
Οι πολυτελείς σουίτες του σταδίου γεμίζουν με προσωπικότητες και αθλητές από όλο τον κόσμο, που θέλουν να ζήσουν από κοντά την ιστορία να γράφεται.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στην ίδια VIP σουίτα μαζί με τον πολύ στενό του φίλο Ρίτσαρντ Σιάο.
Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνη της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα.
Κατά τη διάρκεια του τελικού, ο Γιάννης και ο IShowSpeed είχαν ένα θερμό τετ-α-τετ.
Οι δυο τους γνωρίζονται καλά από μια παλαιότερη, άκρως επιτυχημένη viral συνεργασία τους στο διαδίκτυο, και η νέα τους αυτή συνάντηση σε ποδοσφαιρικό φόντο ήταν γεμάτη πειράγματα και χαμόγελα.
🚨| BREAKING: Speed just met Giannis Antetokounmpo at the FIFA World Cup Final, and Giannis praised Speed for his amazing performance 🤯🔥 pic.twitter.com/7NyPMievDG— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026
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